整理包／華為Google殘酷分手！ 完整爭議影響一次看
美中貿易戰持續升溫，川普政府下令禁止售賣零部件給中國電信業巨頭華為之後，美國科技服務公司Google中止與華為的業務合作，美國主要晶片製造商也紛紛宣佈暫停對華為的供應。這意味華為日後推出的新手機，無法使用Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。
Google發言人也證實已經遵循政府指示暫停與華為合作，造成華為未來推出手機產品面臨無法取得Google服務認證。消息一出直接衝擊華為的海外市場，數以億計的華為智慧手機用戶將受影響。
Google目前聲明不受到影響服務，僅包含針對既有華為產品提供的Google Play Store存取使用，以及Google Play安全防護更新，其他諸如Gmail、YouTube等服務則可能會因為後續更新而面臨無法正常使用。後續包含Intel、博通、高通等晶片大廠也均傳出準備跟進暫停與華為合作。
而美商務部20日放寬限制，核發華為有效期限90天的臨時許可證（到美國當地時間8月19日），允許華為購買美國製造的產品，並恢復華為對現有客戶的網路服務，讓目前華為手機的用戶能完成軟體更新。
華為表示：已售、再售產品升級與售後服務不受影響
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華為消費事業部執行長余承東坦承，華為已悄悄打造適用個人電腦和智慧手機的作業系統，雖公司較希望與Google和微軟等生態系合作，但不得不預先準備好B計畫，以防萬一被取消授權，不能再使用Android和Windows系統。 ...more
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