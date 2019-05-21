整理包／華為Google殘酷分手！ 完整爭議影響一次看

2019-05-21 13:24 聯合新聞網 綜合報導



Google全面取消與華為的軟硬體專利轉移與授權合作。圖／聯合報系資料照美聯社 分享 facebook

美中貿易戰持續升溫，川普政府下令禁止售賣零部件給中國電信業巨頭華為之後，美國科技服務公司Google中止與華為的業務合作，美國主要晶片製造商也紛紛宣佈暫停對華為的供應。這意味華為日後推出的新手機，無法使用Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。

Google發言人也證實已經遵循政府指示暫停與華為合作，造成華為未來推出手機產品面臨無法取得Google服務認證。消息一出直接衝擊華為的海外市場，數以億計的華為智慧手機用戶將受影響。

Google目前聲明不受到影響服務，僅包含針對既有華為產品提供的Google Play Store存取使用，以及Google Play安全防護更新，其他諸如Gmail、YouTube等服務則可能會因為後續更新而面臨無法正常使用。後續包含Intel、博通、高通等晶片大廠也均傳出準備跟進暫停與華為合作。

而美商務部20日放寬限制，核發華為有效期限90天的臨時許可證（到美國當地時間8月19日），允許華為購買美國製造的產品，並恢復華為對現有客戶的網路服務，讓目前華為手機的用戶能完成軟體更新。

華為表示：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

● 中國大陸境內影響不大 頂多換郵箱、不看YouTube

少了Google服務，對於部分中國大陸消費者來說，由於頂多就是換個郵箱再出發，不看YouTube，改看優酷網，對中國內需市場來說，華為搭不搭載Google服務，中國消費者一點也不受影響。

● 對於包括台灣在內的國際消費者來說 影響非常大

分享 facebook

● 3C達人：華為手機更新恐變慢

● 華為被分手屬「事後情事變更」 消費者恐求償無門

華為與Google分手。路透 分享 facebook

● 華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

● 華為風暴擴大…外資示警 15台廠獲利恐縮水

● 美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

● 華為手機不能用Google電郵、地圖 用戶4招應變

● Google作業系統不給用 華為推B計畫上場代打

Google已終止與華為部分業務往來。歐新社 分享 facebook

● Google緊鎖「華為包圍網」 朱成志：沒人用那麼賤的招

萬寶投顧董事長朱成志。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

● 華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

● 華為落難 三星趁機搶5G市場

● 經濟解析／華為如果真的斷鏈 這家廠商受惠最大