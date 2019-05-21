華為遭Google中止服務 用戶哀號醞釀跳槽

2019-05-21 10:19 中央社 倫敦20日綜合外電報導



是時候棄守華為手機了？這是美國科技巨擘谷歌（Google）宣布暫停與中國手機大廠華為合作之後，一些用戶的心聲。

Google今天表示，會遵照美國總統川普的命令停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和熱門軟體，也就是說，往後購買華為新手機的用戶不再能使用Android系統的App，恐無法再使用Gmail、YouTube與Chrome。

由於歐洲是華為在中國以外的最大市場，川普對美國公司下達的命令，可能影響數以千萬計歐洲消費者。

Google做出上述宣布後，購買華為P smart+的荷蘭女子安潔莉卡（Luna Angellica）在英國倫敦告訴路透社：「我真的嚇到了。」

她已經在考慮要「省吃儉用」，好購買他牌手機。

中美貿易戰打得如火如荼，據說川普是因擔心監控問題才對美國公司下達這項指令。這對意圖取代南韓三星（Samsung）成為全球最大手機商的華為，不啻為一大打擊。

兩週前才花180美元買了華為Y7的肯亞居民奇里加（Anthony Chiringa）表示：「我好喜歡這支手機，我有點怕有天我得被迫買其他手機。」

「買新手機汰換另一支，我就要多花錢。華為應該拿出辦法，讓現有用戶可以免費換手機。」