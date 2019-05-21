親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
谷歌華為合作止
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

NBA／延長賽勝出橫掃拓荒者 勇士連5季闖總冠軍賽

霸氣！常委嗆撤銷挺同婚立委提名 江啟臣：先撤銷我

華為遭Google中止服務 用戶哀號醞釀跳槽

2019-05-21 10:19中央社 倫敦20日綜合外電報導

是時候棄守華為手機了？這是美國科技巨擘谷歌（Google）宣布暫停與中國手機大廠華為合作之後，一些用戶的心聲。

Google今天表示，會遵照美國總統川普的命令停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和熱門軟體，也就是說，往後購買華為新手機的用戶不再能使用Android系統的App，恐無法再使用Gmail、YouTube與Chrome。

由於歐洲是華為在中國以外的最大市場，川普對美國公司下達的命令，可能影響數以千萬計歐洲消費者。

Google做出上述宣布後，購買華為P smart+的荷蘭女子安潔莉卡（Luna Angellica）在英國倫敦告訴路透社：「我真的嚇到了。」

她已經在考慮要「省吃儉用」，好購買他牌手機。

中美貿易戰打得如火如荼，據說川普是因擔心監控問題才對美國公司下達這項指令。這對意圖取代南韓三星（Samsung）成為全球最大手機商的華為，不啻為一大打擊。

兩週前才花180美元買了華為Y7的肯亞居民奇里加（Anthony Chiringa）表示：「我好喜歡這支手機，我有點怕有天我得被迫買其他手機。」

「買新手機汰換另一支，我就要多花錢。華為應該拿出辦法，讓現有用戶可以免費換手機。」

華為手機谷歌

相關新聞

紐時：谷歌中止合作華為 拉開美中科技冷戰的數位鐵幕

2019-05-21 10:33

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

FT：華為準備推出自有版本手機作業系統

2019-05-21 06:42

塞翁失馬 就看華為能否去Google化

2019-05-21 01:07

華為B計畫代打…前車之鑑難樂觀

2019-05-21 00:54

華為自建作業系統 面臨兩挑戰

2019-05-21 00:52

華為：中國市場可續用安卓

2019-05-21 00:52

華為斷糧 美中恐爆科技冷戰

2019-05-21 00:52

Google拒絕往來 重擊華為

2019-05-21 00:48

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

2019-05-21 00:44

華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

2019-05-20 22:20

川普制裁華為 多家美國頂尖半導體業者停止供貨

2019-05-20 21:22

Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01

業界：華為建構OS不難 難在消費者跟APP生態鏈埋單

2019-05-20 20:56

谷歌暫停合作 華為：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

2019-05-20 20:56

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

華為落難 三星趁機搶5G市場

2019-05-20 19:22

華為傳將採自研系統 日媒：手機便利性或下降

2019-05-20 18:37

陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09

被Google分手 華為：中國市場不影響 繼續使用安卓生態

2019-05-20 17:05

谷歌暫停合作 華為強調：中國市場不受影響

2019-05-20 16:52

華為手機不能用Google電郵、地圖 用戶4招應變

2019-05-20 16:22

華為Google終止合作 陸外交部：拿法律武器捍衛權利

2019-05-20 16:18

華為被分手屬「事後情事變更」 消費者恐求償無門

2019-05-20 14:44

華為將無法更新安卓作業系統 Google：配合法令評估影響

2019-05-20 13:45

華為悄悄準備B計畫 擬上場代打

2019-05-20 13:44

Google與華為分手 台灣20萬用戶驚

2019-05-20 13:42

谷歌分手！華為新機無法用Gmail、Google地圖

2019-05-20 13:33

華為不能再用谷歌服務？ 既有裝置Google Play仍將持續

2019-05-20 13:09

報導指稱Google可能基於政府命令終止與華為合作軟體服務

2019-05-20 12:15

觀點／Google證實按指示暫停與華為業務往來 但受影響廠商可能更多

2019-05-20 12:13

Google作業系統不給用 華為推B計畫上場代打

2019-05-20 11:53

谷歌終止合作 華為手機消費者恐求償無門？

2019-05-20 11:52

中止與華為部分業務？ 谷歌出面證實

2019-05-20 11:36
看更多

熱門文章

華為Google風暴 朱成志：沒人用那麼賤的招

2019-05-20 19:22

華為Google風暴 謝金河：這兩棒打下去 對台灣茲事體大

2019-05-20 21:01

華為手機不能用Google電郵、地圖 用戶4招應變

2019-05-20 16:22

陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09

華為暫獲豁免 Google終止合作計畫踩煞車

2019-05-21 09:48

華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

2019-05-21 08:52

FT：華為準備推出自有版本手機作業系統

2019-05-21 06:42

機上盒首波黑名單公告 下架32款機上盒9款App

2019-05-20 19:04

塞翁失馬 就看華為能否去Google化

2019-05-21 01:07

華為續供手機安全更新 Google保證Google Play能用

2019-05-20 22:20

快學會這幾個Gmail密技！迅速整頓容量爆炸的信箱

2019-05-20 12:55

Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14

華為悄悄準備B計畫 擬上場代打

2019-05-20 13:44

觀點／Google證實按指示暫停與華為業務往來 但受影響廠商可能更多

2019-05-20 12:13

Google拒絕往來 重擊華為

2019-05-21 00:48

谷歌分手！華為新機無法用Gmail、Google地圖

2019-05-20 13:33

Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

2019-05-21 00:44

華為傳將採自研系統 日媒：手機便利性或下降

2019-05-20 18:37

華為落難 三星趁機搶5G市場

2019-05-20 19:22

華為斷糧 美中恐爆科技冷戰

2019-05-21 00:52

10年內銷量掉了84％！昔日攝影霸主的凋零

2019-05-21 09:13

川普制裁華為 多家美國頂尖半導體業者停止供貨

2019-05-20 21:22

華為B計畫代打…前車之鑑難樂觀

2019-05-21 00:54

被Google分手 華為：中國市場不影響 繼續使用安卓生態

2019-05-20 17:05

華為自建作業系統 面臨兩挑戰

2019-05-21 00:52

華為被分手屬「事後情事變更」 消費者恐求償無門

2019-05-20 14:44

華為Google終止合作 陸外交部：拿法律武器捍衛權利

2019-05-20 16:18

業界：華為建構OS不難 難在消費者跟APP生態鏈埋單

2019-05-20 20:56

Google與華為分手 台灣20萬用戶驚

2019-05-20 13:42

華為：中國市場可續用安卓

2019-05-21 00:52

華為不能再用谷歌服務？ 既有裝置Google Play仍將持續

2019-05-20 13:09

谷歌暫停合作 華為：已售、再售產品升級與售後服務不受影響

2019-05-20 20:56

紐時：谷歌中止合作華為 拉開美中科技冷戰的數位鐵幕

2019-05-21 10:33

英國王室公開「小編」職缺 年薪120萬年假33天

2019-05-20 18:05

報導指稱Google可能基於政府命令終止與華為合作軟體服務

2019-05-20 12:15

谷歌暫停合作 華為強調：中國市場不受影響

2019-05-20 16:52

Pixel 3a推出之後 Google默默關閉客製化保護殼Live Case銷售服務

2019-05-21 08:55

雷軍：小米將進行國際市場戰略升級布局

2019-05-21 10:15

傳暫停供貨華為 英飛凌反駁報導

2019-05-20 22:18

4900多萬紀錄未加密 Instagram網紅個資一覽無遺

2019-05-21 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top