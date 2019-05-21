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因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

華為有「B計畫」 但硬體斷供恐造成更大危機

2019-05-21 08:52楊又肇

針對美國商務部將華為列入黑名單，並且要求美國境內機構、企業不得與對國家安全構成不可接受風險的廠商停止交易，或是繼續使用其提供電信設備、基礎設備與線上經濟產品，Google隨後證實已經遵循政府指示暫停與華為合作，造成華為未來推出手機產品面臨無法取得Google服務認證

而後續包含Intel、博通、Qualcomm也均傳出準備跟進暫停與華為合作，另外包含賽靈思、英飛凌、安森美半導體，以及半導體晶圓代工廠商GLOBALFOUNDRIES與半導體測試設備廠商泰瑞達，更是先後傳出與華為暫停合作關係，似乎讓華為陷入更大危機。

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就稍早Google回應說法，確認已經暫停與華為進行合作交易，但強調並不影響既有手機產品更新，僅未來預計推出產品會受到影響。不過，Google目前聲明不受到影響服務，僅包含針對既有華為產品提供的Google Play Store存取使用，以及Google Play安全防護更新，其他諸如Gmail、YouTube等服務則可能會因為後續更新而面臨無法正常使用。

至於華為日後推出手機產品，若中美關係並未有具體改善，或是美國政府方面並未作退讓的話，勢必無法獲得Google服務認證，自然也就無法讓海外銷售版本手機使用Android所有服務項目，僅能像中國境內銷售版本採用AOSP開源授權使用模式的Android作業系統，並且搭配自有或其他第三方服務提供使用。

因此，即便因為禁令使得華為日後無法使用完整的Android作業系統服務功能，但並不代表華為無法再使用Android作業系統，只是在海外市場銷售版本手機無法使用Google所有服務、認證功能，同時也無法銜接Google Play Store建立的龐大內容市場生態，而作業系統版本安全更新也可能因此面臨困難。

軟體問題還算好解決，更大問題在於硬體技術資源受阻

雖然軟體系統問題仍可藉由開源版本獲得緩解，但真正讓華為面臨困難的地方，則是晶片廠商產品與技術提供來源可能面臨被阻斷情況。

目前包含Intel、博通、Qualcomm、賽靈思、英飛凌、安森美半導體都傳出與華為暫停合作，而包含半導體晶圓代工廠商GLOBALFOUNDRIES與半導體測試設備廠商泰瑞達也可能與華為暫停合作關係，勢必讓華為現有推行產品受到影響，甚至可能直接影響尚未上市產品推行計畫。

例如華為接下來準備推出的新款MateBook筆電產品，有可能因為無法從Intel端獲得處理器產品延宕出貨時間，即便尋求AMD等廠商救援也可能面臨美國政府出口禁令問題，而海思處理器產品雖然仍可尋求台積電代工生產，但旗下更多通訊應用相關晶片仍可能受限其他美國廠商技術授權、封裝測試影響。

雖然華為後續強調本身在Android開源生態中參與不少貢獻，同時也說明目前已經在市場銷售的華為與榮耀品牌產品並不受到影響，依然可以持續使用Google Play服務，並且獲得安全升級，而售後服務也不會受影響，但實際上在未來產品發展與銷售恐怕會面臨更大挑戰。

樹大招風，受影響廠商並不僅限於華為

就美國政府現行立場而言，原本對於中國品牌廠商介入政府機構就有不少防備，但在川普政權之下，更進一步擴展到危及美國利益發展情況，而使防備情況進一步擴大，尤其在目前中美貿易關係緊張情況下，過於「出風頭」的情況難免會被盯上。

以華為的情況來看，其實包含聯想、小米等中國廠商也曾被質疑可能涉及通訊安全問題，但現階段確僅有華為被刻意放大檢視，甚至盡可能阻止其發展，其中顯然也與華為近年來在電信設備、手機產品，乃至於5G網路技術均有成長，甚至一舉超過蘋果手機市佔，而5G連網設備也受到不少國家業者青睞、採用，相關技術專利持有數量甚至對美國境內廠商造成威脅，難免成為美國政府眼中緊盯對象。

因此不少中國品牌廠商也均放低姿態，觀望美國政府與華為處境情況，或許擔心自己是否可能也會受到牽連。但其實不少美國廠商也同樣處於觀望，雖然Google是基於配合美國政府指示暫停與華為合作，某種程度上也是為了自保，而諸如蘋果、微軟等同時在中國境內發展廠商，未來是否也會被逼迫表態，或是做出調整，目前都還無法確認。

美國廠商也不見得好過

即便華為表示已經準備好「B計畫」，但從現行處境來看，縱使華為有辦法打造自有作業系統，同時也能憑藉海思半導體與本身5G網路技術在內專利持續維持既有產品運作，勢必在整體市場發展仍會有所受限。以手機產品為例，光是海外銷售版本無法使用Google服務，可能就會讓消費者卻步，甚至可能讓近年建立起來的品牌形象短時間崩壞。

但從美國政府以包圍方式限制華為發展，期望以此逼迫華為「就範」，雖然看起來可以搶下不少贏面，但實際上對於美國境內廠商發展也可能造成傷害，一如先前蘋果談到中美貿易競爭，認為最後對雙方都不會帶來任何好處，因此最終是否能讓美國真正「得利」，其實還很難說。

以目前情況，或許真的就是三星在內廠商能夠因此得利吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體專利華為谷歌Google

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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