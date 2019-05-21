Google中止與華為合作 安卓系統將無法更新

Google暫停與中國大陸華為的部分業務合作。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

Google十九日證實，已中止與中國大陸通訊大廠華為的軟硬體和科技服務合作，這意味在大陸以外地區使用華為手機將無法更新安卓Android作業系統，華為日後推出的新手機，也無法使用Play Store、Gmail、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。

此外，美國科技公司為配合川普政府上周五將華為列入出口管制名單，已陸續中止供貨給華為。彭博資訊報導，知情人士透露，英特爾、高通、博通和賽靈思（Xilinx）等晶片製造商都已發出內部通知，暫停向華為供貨。缺了重要零組件來源和Google各項軟體服務，讓智慧手機全球出貨量第二大的華為面臨重大考驗。

華為新一代的安卓手機將無法使用Chrome等。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

Google發言人表示，「目前的」華為智慧手機用戶未來仍可繼續使用及下載Google提供的應用程式更新，「對我們各項服務的使用者而言，Google Play和各項安全保護仍將繼續在現行華為設備上運作。」但他未進一步說明細節。路透引述消息人士說，Google中止與華為合作影響的特定服務細節，還在Google內部討論中。

華為廿日發布聲明說，華為有能力繼續發展和使用安卓生態。華為和榮耀品牌的產品，包括智慧手機和平板電腦，產品和服務在「中國市場」不受影響。

華為聲明並表示，華為全球已售、再售手機與平板的安全升級與售後服務不受影響，將繼續打造有利用戶和產業的軟體生態系統。聲明說，「華為作為重要的參與者，為安卓的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為有能力繼續發展和使用安卓生態。未來華為仍將持續打造安全、可持續發展的全場景智慧生態，為使用者提供更好的服務。」

事實上，大陸並未開放Gmail、Google Maps、YouTube等應用進入中國市場，絕大多數Google應用程式在大陸遭封鎖，由騰訊或百度等國內業者提供替代程式。因此谷歌暫停與華為部分業務往來，對大陸用戶的衝擊原本就相對有限。

中共外交部發言人陸慷昨就谷歌暫停與華為業務往來一事回應稱，中方將確認此事，積極關注事態進展。同時，支持中國大陸企業拿起法律武器，捍衛自己的正當權利。