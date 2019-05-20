Google終止授權 3C達人：華為手機更新恐變慢

2019-05-20 21:14 中央社 台北20日電



Google終止華為的部分授權。 路透社 分享 facebook

Google終止華為的部分授權，台灣的華為用戶會不會變成手機孤兒？3C達人今天說，Google未來推出新版Android作業系統，華為可能不會列入第一波優先更新名單。

路透社報導，Google已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail、YouTube等應用程式。

不少消費者今天在華為台灣的臉書粉絲專頁留言詢問，Google與華為中斷合作是否會影響華為P30 Pro手機用戶，台灣的華為手機使用者會不會變孤兒？等問題。

手機王網站總編輯張利安今天接受中央社記者訪問時指出，Google已表示對華為既有產品的更新會持續，即使未來情況有變，消費者還是可以透過Web版使用Google服務，但使用體驗可能不如APP。

張利安表示，未來如果Google推出新版Android作業系統，華為產品可能不會列入第一波優先更新名單。以往Android系統更新都以Google指定機種或特定合作夥伴優先，一般品牌商不會那麼快，但Google停止與華為合作之後，華為產品未來的更新時間可能會更慢。

Google今天發布官方聲明表示：「我們將配合法令並評估影響範圍。而針對既有華為裝置上使用Google產品的使用者，Google Play商店及Google Play安全防護（Google Play Protect）將持續提供服務。」

至於華為手機用戶是否能繼續使用Gmail、Google地圖等Google產品，Google並未說明。