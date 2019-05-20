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陸媒：華為7年前開發「鴻蒙」 為Android替代品

2019-05-20 17:09香港01 記者朱加樟／報導

陸媒報導華為從2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統...
陸媒報導華為從2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。 路透
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路透社周日（19日）引述消息稱，Google已終止與華為部分業務往來，華為智能手機用戶將來可能無法更新Android作業系統。

陸媒《第一財經》20日（周一）的報道稱，華為從2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，意在成為Android系統的替代品。

在美國將華為列入貿易黑名單後，華為消費者業務CEO余承東曾在微信朋友圈中稱，「除了自己的芯片，（華為）還有操作系統的核心能力打造」。早於3月，余承東接受德國媒體WELT採訪時透露，華為已經為智能手機和電腦開發自己的操作系統，作為後備計劃，「這是我們的B計劃，當然Android和Windows仍將是我們的首選」。

路透社19日的報道也稱，華為過去幾年一直開發自家技術，以作為應對無法使用Android情況下的應急計劃，而於中國銷售的華為產品已經運用當中的部分技術。

《第一財經》的報道則指，華為從2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，有消息稱該操作系統已對Linux系統大量優化，並已用於華為手機中的安全部分。

此外，有網友近日在微博上發布來自上海交通大學的一份PPT報告照片，圖中顯示陳海波教授領導華為操作系統團隊開發了自主知識產權操作系統─鴻蒙。目前該微博帖文已被刪除。

專家：鴻蒙已具備一定實力

此前，華為推出自家研發的EROFS檔案系統及用於優化Android系統的方舟編譯器，有專家認為，就能夠讓Android系統性能提升數倍來看，底層整合了EROFS和方舟編譯器的華為鴻蒙系統已經具備了一定實力。但華為內部的聲音稱，自研操作系統是極端環境下的備用計劃，並不是希望替代某家合作方。

在多年前，華為創始人任正非表示，「我們現在做終端操作系統是出於戰略考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，Android系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？……我們做操作系統，和做高端芯片是一樣的道理。主要是讓別人允許我們用，而不是斷了我們的糧食。斷了我們糧食的時候，備份系統要能用得上」。

延伸閱讀：

【Google禁華為】微博網民關注　內媒重提自主研發作業系統

【Google禁華為】Google終止與華為合作　新手機無法用Google App

文章授權轉載自《香港01》

華為

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