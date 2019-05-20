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谷歌分手 華為新機無法用Gmail、PLAY商店

2019-05-20 13:33聯合晚報 編譯陳韻涵馮克芸／綜合報導

據外媒報導科技巨頭Google已中止與華為的合作。 記者葉信菉／攝影
據外媒報導科技巨頭Google已中止與華為的合作。 記者葉信菉／攝影
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路透19日報導，Google已中止與中國大陸通訊大廠華為的軟硬體和科技服務合作，惟開放原始碼授權的公開資料不在此限。這意味在大陸以外地區使用華為手機，將無法更新Android作業系統，華為日後推出的新手機，亦無法使用Play Store、Gmail、Google Maps、YouTube與Chrome瀏覽器等受歡迎的應用程式。

未來華為手機將不能使用Google Maps、Gmail等功能。 記者葉信菉／攝...
未來華為手機將不能使用Google Maps、Gmail等功能。 記者葉信菉／攝影
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這是美國川普政府將華為列入商務部的出口管制實體清單後，華為海外業務再度受挫。Google在全球約有25億名活躍的Android裝置用戶，華為手機喪失更新Android系統的資格，重創華為在大陸以外的事業。

一名Google發言人證實這項報導，但表示目前華為智慧手機用戶未來仍可繼續使用及下載Google提供的程式更新。

這名發言人說：「我們正遵守這項命令，且正在檢視各項影響。」這裡的命令指的是17日生效的禁令，即美國禁止華為在未經許可下，向美國企業採購零組件和技術。

發言人說：「對我們各項服務的使用者而言，Google Play和Google Play Protect的各項安全保護仍將繼續在現行華為設備上運作。」但他未進一步說明細節。

路透引述消息人士說，受到Google中止與華為部分業務影響的特定服務細節，還在Google內部討論中。華為對此尚無評論。

華為仍可取用透過Android開放資源專案（Android Open Source Project）取得的應用程式，這是任何人都能取用的免費資源。

華為過去幾年來已研發自主科技，包括作業系統，以因應Android遭封鎖的偶發事件；華為表示，這些科技已用於在中國大陸販售的部分產品。

華為輪值董事長徐直軍3月接受路透專訪時，對美企的抵制行動採取防禦態度，稱「Android開發者社群沒有合法權力阻止企業取得開放資源授權。」

Google中止Android服務對大陸本地市場的影響甚微，絕大多數Google應用程式在大陸遭封鎖，由騰訊或百度等業者提供替代程式。

百度華為谷歌Google Maps

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