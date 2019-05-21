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綠委助陣 一張圖全解「蔡英文執政三年做了啥」

2019-05-21 16:50聯合新聞網 綜合報導

立法委員林靜儀提出6大層面的執政表現，向民眾喊話「有種能力叫做多工進行」。圖擷自...
立法委員林靜儀提出6大層面的執政表現，向民眾喊話「有種能力叫做多工進行」。圖擷自／林靜儀臉書
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昨（20）日是蔡英文2016年上任以來，執政期滿3年，明年台灣將舉行總統大選，受到17日立法院通過同婚專法的影響，許多民眾不滿民進黨在推行政策法令的表現。面對質疑蔡政府「該做的不做」的聲浪，民進黨立法委員林靜儀表示「我們女人最厲害的就是同時完成很多事情」，她提出6大層面的執政表現，向民眾喊話「有種能力叫做多工進行」。

林靜儀今日在臉書PO出「執政三周年」懶人包，以6張圖寫出執政黨除了同婚專法，還有哪些出色成果。林靜儀表示，女人最厲害的就是「同時完成很多事情」，譬如做飯時，一個火爐炒菜另外一個火爐用鍋煮湯，還可以用電鍋一起炊飯與蒸蛋，再一邊盯姐姐寫功課一邊注意弟弟有沒有拿彩色筆畫牆壁。因此當長輩在怪政府「該做的不做」時，她用6張圖展現「什麼叫做不到一任，卻做了別人二任都做不到的事」，還要網友們傳LINE給長輩們看一看。

林靜儀指出的六大執政表現

1. 囡仔有未來：幼兒政策四多多（抵稅多、津貼多、公幼多、補助多）、護兒四法父母安（兒少法、刑法、教師法、家庭教育法）

2. 賺錢做伙開：減稅真有感、公宅、長照

3. 主權顧乎在：台灣保證法、國艦國造、嚴密監控共機繞台

4. 台商錢返來：投資額2884億、基本工資三級跳（時薪從133到150元）

5. 經濟拼起來：失業率下降、台股常態性萬點

6. 產品銷世界：農產外銷創新高、台灣製造出口全球第18（2018年）

林靜儀同婚專法民進黨蔡英文總統大選

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