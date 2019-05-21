蔡總統執政三年 郭台銘諷：把台灣做衰

蔡英文就職三周年，郭台銘直批就是小英做衰台灣。 記者蔡維斌／攝影 分享 facebook

總統蔡英文昨天就職滿三年，高雄市長韓國瑜說，一個總統如果沒有辦法讓人民過好日子，民調一定很低；鴻海董事長郭台銘嘲諷說，現在坐大位的人把台灣做衰，如果再繼續當總統，就是台灣的不幸。

韓：沒給人民好日子 民調一定很低

韓國瑜表示，蔡施政三年，各行各業、士農工商怨聲載道，愈快到選舉，兩岸關係搞得愈來愈緊張，甚至跑出一些政治敏感議題。韓說，一個總統如果沒有辦法讓人民過好日子、帶來光明的希望，民調一定很低，他建議蔡應該是要回到根本上去思考。

對於蔡上任三年稱兩岸關係很好，郭台銘昨反問媒體：「大家認為有嗎？」蔡只會拿空洞的數字遮掩可能競選失敗的恐懼，連競選招數都不入流。

郭說，蔡如果真有那麼好的政績與經濟表現，為什麼不敢接受民調的檢驗？民進黨的初選民調因蔡拖了卅幾天，這說明小英心裡非常焦慮。

郭台銘說，蔡英文認為很多人在唱衰她，他認為不是唱衰，應該說是做衰，是誰在把台灣做衰？就是坐大位的人，如果再讓做衰台灣的人當選，就是台灣的不幸。

柯：別和民意對幹

被問到對蔡英文就職三周年自豪經濟發展的看法，台北市長柯文哲說，數字是冷冰冰的，但是老百姓就是不喜歡、不埋單，這代表有問題。至於對蔡打幾分？柯回「可以做得更好啦，要加油啦」。

柯文哲表示，政策是民意、專業、價值，不要和民意對幹，就像一例一休，企業界沒有一個人滿意，那為什麼還要堅持？勞工也是要看普遍意見。至於目前兩岸關係，柯說，兩岸就僵局啊，不曉得怎麼辦？

朱：蔡都在拚政治

新北市前市長朱立倫則批，蔡執政三周年，大家感受到的是蔡都在拚政治，而民眾最關心的是拚經濟，希望兩岸能更和平、過更好的日子。