蔡英文執政3年總檢討 學者：兩岸、勞工不及格

2019-05-20 13:12 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



台灣競爭力論壇20日針對蔡英文3年執政進行總體檢，痛批蔡英文完全是「拖累台灣」。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook

「蔡英文施政表現病入膏肓。」台灣競爭力論壇執行長謝明輝20日表示，蔡英文上任3年，不僅對「一例一休」及勞工爭議的態度反覆，也不停阻礙兩岸交流，更讓我國外交陷入空前危機。文化大學中國研究所教授龐建國強調，蔡政府上任後拚命將台灣推向世界盡頭，且在中美貿易戰下，「親美抗中」成了錯誤的選擇。

兩岸、外交大亂

謝明輝說，蔡政府上任以來，2016年即不認「九二共識」，兩岸關係大倒退，以致陸客來台大崩盤，讓台灣觀光成為一大慘案。他強調，蔡英文只顧清算國民黨的「不當黨產」，讓政府官員如同明朝東廠，不管人民死活，造成民心大亂。此外，該年聖多美普林西比與台斷交，日後巴拿馬、布吉納法索、多明尼加即薩爾瓦多接連斷交，讓外交部淪為「斷交部」。

民生方面，蔡英文聲稱「勞工是她心中最軟的一塊」，卻在勞工爭取權益時說「去跟你老闆說！」甚至叫民眾「沒事不要上街頭」，上任推動的「一例一休」制度更是一變再變引爆爭議，勞基法一改再改，使勞資爭議沒完沒了。選前號稱「最會溝通」的蔡總統，卻使民怨抗議四起，讓寶島成為「憤怒島」。

菜台妹，害台灣

龐建國指出，蔡英文號稱「辣台妹，愛台灣」，但各項客觀事實顯示，根本是「菜台妹，害台灣」，他說，如果要對蔡政府3年執政打分數，「絕對是負分」，龐建國強調，蔡英文3年來都在透支台灣的生命力，並把台灣往國際的邊緣推，使台灣的路越走越窄，盡往死胡同鑽。

他也說，中美貿易戰讓世界無法忽略大陸的崛起，台灣的選擇不再只有美國，蔡英文卻一味向美國靠攏，提出「親美抗中」的外交方針，但龐建國認為，眼下看來要達成「台灣安全，人民有錢」，「九二共識」無疑是台灣的定海神針，但蔡英文卻將雞蛋全放在美國的籃子裡，甘為美國的馬前卒，卻將台灣推向戰爭邊緣。

【更多精采內容，詳見 】