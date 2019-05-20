觀察站／弱勢總統連任路險阻重重 史上最尷尬？

2019-05-20 00:21 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統就任滿三周年，但在黨內面臨昔日戰友賴清德強力挑戰，連任之路重重險阻，除了必須先闖過黨內競爭這一關，還要搞好內政、經濟、外交、兩岸，再打敗黨外其他人選。能否過關斬將，也攸關蔡總統的任期僅剩一年，或是「一加四年」。

橫在蔡總統眼前關卡，關關難過。黨內初選戰火升溫，一旦確定遊戲規則，以兩邊陣營愈來愈激昂的叫陣態勢來看，必有一番慘烈廝殺。

蔡英文執政、民進黨首度國會過半，「完全執政」下，蔡英文卻成為民調低盪的「弱勢總統」，推動許多改革惹得天怒人怨，甚至有違憲違法之虞，雖不乏進步的想法，誠如自家立委批評，「進步價值也要能夠讓社會消化跟吸收，需要醞釀跟對話」，當選後號稱「謙卑」的政府，應該打掉重練。

蔡英文在黨內初選遭遇的困境，也正是內政、經濟、外交、兩岸，各項施政未能贏得多數人民肯定的緣故。但目前的難題是，初選迫在眉睫，國政千頭萬緒。蔡英文一再訴求「再給我時間」，卻已有不少民眾「準備換師傅」。

尤其去年九合一選舉「韓流」顯現人民對兩岸、經濟政策的不滿，正是蔡英文罩門。若能贏得黨內初選，能否勤修內政、推升經濟、穩定外交、開展兩岸，也成了蔡英文能否過關斬將的最大考驗。

執政滿三周年，面對黨內外、國際及兩岸挑戰，蔡總統或許可如陳水扁、馬英九關關難過關關過，依舊贏得連任；但若黨內初選就卡關，只剩四分之一任期的蔡英文，未來一年會不會成為「史上最尷尬」的一任總統？