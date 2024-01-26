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旅客兩難 「長榮機票變肉票」

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

機師工會昨宣布長榮機師擬採兩段罷工警戒區段發動罷工，分別橫跨春節與清明連假，也是不少旅客安排出國旅遊的旺季。消息一出，不少旅客開始詢問退票或改機票，但由於目前罷工尚未確定，一旦退票，旅客得自行吸收手續費，不改票又要承擔可能面臨行程遭罷工取消的風險，進退兩難，也讓旅客無奈自嘲「長榮機票變肉票」。

不少民眾早安排好春節全家出國旅遊，機票價格也買得不低。儘管長榮航空昨表示，受罷工影響旅客，退票改票將免收手續費，不過卻有一個「但書」，也就是得要正式罷工，受影響的旅客退票、改票才免收手續費。

換句話說，由於罷工事實尚未發生，若旅客為避免風險先行退票，根據航空公司的運送條款，屬旅客「自願退票」，全程未使用的機票退票金額必須扣除服務費以及機票取消費用；若已部分使用，必須扣除已使用航段的票價，再扣除服務費、機票取消費用後，才是最後的退票金額。

因此，就算旅客不願承擔風險自行退票，仍得承擔機票退票損失，且春節期間改訂他航的空間不大，倘若退票，可能原本安排好的出國計畫就得取消。有旅客就抱怨，這根本是「機票變肉票」，呼籲長榮航空應直接提供旅客免費退票的方案，或是直接提出保證會飛的航班，讓旅客安心。

民航局表示，工會已公布警戒區段，旅客行程增添不確定因素，已立即要求長榮航空妥為處置，相關應變配套應盡速呈報民航局及揭露於官網。

長榮航空 機師

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