罷工24小時前預告 旅客批太晚

長榮航空機師醞釀春節期間罷工，機師工會昨雖公告警戒區段，但仍無確切罷工時間，旅行業者、旅客怒批廿四小時前預告根本來不及。交通部觀光署長周永暉昨呼籲，廿四小時應變時間確實不太夠，現有法令應規定預告期再多一點，應考慮調整現有法令訂定罷工預告期；交通部長王國材則說，勞動部應已了解狀況，尊重該部處理。

現行法令並未規範罷工需有預告期，二○一九年，華航機師春節期間六小時前才預告罷工，各界措手不及。時任交通部政次的王國材就表態贊成訂定罷工預告期，且最好要一周以上，但勞動部認為罷工有一定程序，就有預告效果，兩部會不同調，最終不了了之。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，先前的罷工事件，旅行業就已呼籲要從源頭修法，要求涉及公共利益的特殊行業應訂定罷工預告期，然而每次罷工行動一結束，修法事宜就又石沉大海。他認為，罷工預告期至少要提前一個月，讓旅行業及旅客能及早簽轉。

王國材表示，先努力不讓罷工發生，將持續聯繫勞資雙方，在考量旅客、員工權益與公司永續經營下積極協商。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，罷工預告期如果訂在勞資爭議處理法，將擴及所有產業，且各行業標準不一，仍建議在民航法處理。

勞動部勞動關係司副司長黃琦雅說，二○一九年航空業接連罷工後，當時主管機關就增訂規範，要求業者必須一定程度告知消費者，這次長榮官網也有揭露資訊。

航政司長韓振華表示，對旅客來說，罷工預告期當然愈長愈好，但是不同關係人有不同的想法，需要社會共識，未來有機會會找相關關係人討論。