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長榮機師罷工 涵蓋春節、清明

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
機師工會昨宣布兩罷工警戒區段，分別為二月七日至十八日、三月卅日至四月七日，分別涵蓋春節連假和清明連假期間。記者季相儒／攝影
機師工會昨宣布兩罷工警戒區段，分別為二月七日至十八日、三月卅日至四月七日，分別涵蓋春節連假和清明連假期間。記者季相儒／攝影

長榮航空機師醞釀於春節期間罷工，勞資雙方預計下周再協商。桃園市機師職業工會昨先預告罷工兩警戒區段，分別為二月七日至十八日、三月卅日至四月七日，涵蓋春節、清明連假。工會強調，若協商未果，將於該兩警戒區段罷工，行動前廿四小時公告。

對此，長榮航空表示，不樂見罷工發生，將努力研擬可行方案，並與工會持續協商。交通部民航局則呼籲，勞資雙方應考量旅客權益，保留彈性、釋出善意，積極尋求共識，讓事件圓滿落幕。

長榮航空機師罷工危機未解，台灣航空史「第四罷」儼然箭在弦上，機師工會昨召開理監事會議，強調資方前天協商會議中，仍未針對工會訴求提出任何對案，決議於勞資雙方針對工會訴求尚未達成最終協議前，提前公告兩罷工警戒區段。

工會：行動前24小時公告

機師工會表示，工會在罷工行動開始廿四小時前，也將於機師工會官方網站上，公告罷工開始時日等相關資訊。此外，昨也決議，將對工會內部長榮分會會員進行至少二至三次「罷工演練」，確保會員得以在工會發動罷工時，於最短時間、精準配合指令。

機師工會強調，不放棄於正式罷工前與資方實質協商，並尋求達協議共識的任何可能。只要資方於一月卅日前，對工會的訴求提出明確對案，工會仍將出席參與協商。

長榮航空表示，將持續與工會協商，希望能達共識。若一旦工會正式罷工，將於第一時間在公司官網、手機Ａｐｐ公告受影響航班資訊，並提供受罷工影響旅客退票、改票免收手續費服務，同時盡最大努力將旅客簽轉至其他適合航班。

長榮航空 機師

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