工會：公司多在辯解 沒提對應方案

聯合報／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
長榮航空機師醞釀春節啟動罷工，勞資雙方第5度協商。本報資料照
長榮航空機師醞釀春節啟動罷工，勞資雙方第5度協商。本報資料照

不滿未合理調薪、違法聘雇外籍機師，長榮機師醞釀春節罷工，勞資雙方昨第五次協商未果。

桃園市機師職業工會坦言，昨整場會議近三個小時，過程還算平和，但約有一小時到一個半小時都是公司在解釋為什麼勞動條件比其他同行差，完全沒有提出對應方案，若下次仍未提案，就沒有繼續協商的必要。

機師工會研究員陳柏謙透露，公司昨稱外站津貼不如華航，是因為有提供免費早餐，結果在場有資深機師直接吐槽，很多時候根本吃不到早餐。因此這次協商唯一的進展，就是資方承諾未來外站都會落實提供早餐，讓工會十分無奈。

他強調，只要有對案，工會都很願意談，若是公司沒有對案，只是一再辯解，那就沒有再協商的必要，要有對案才能知道能否縮小彼此共識。

陳柏謙也說，今工會將召開理監事會議，討論發動罷工可能的期程，並對外宣布可能在哪一段期間內宣布或發動罷工，至於實際啟動時間一樣維持廿四小時前預告。

勞動部勞動關係司長王厚偉轉述，昨調解會議溝通氣氛還算溫和，勞資雙方也都展現願意務實在爭點上討論的態度，很多協商共識都是從小項目開始累積，關鍵事項通常不會那麼快達成共識，但長榮有承諾會帶回去討論。

長榮航空 機師

延伸閱讀

勞資調解未果下周再開會 機師工會：長榮讓步非常小、續討論罷工

長榮機師醞釀罷工恐影響春節疏運 勞資雙方今調解

長榮機工罷工 春節恐衝擊「這些航線」...台鐵疏運也有未爆彈？

長榮機師春節罷工 旅行公會呼籲提前一個月預告

相關新聞

機師擬罷工 長榮勞資協商3小時無果

長榮航空機師醞釀春節罷工，昨進行第五度勞資協商。桃園市機師職業工會理事長李信燕說，長榮航空只提出非常一小步的善意，未看到...

工會：公司多在辯解 沒提對應方案

不滿未合理調薪、違法聘雇外籍機師，長榮機師醞釀春節罷工，勞資雙方昨第五次協商未果。

停賣不便險 第一產險遭關切後恢復

長榮航空機師醞釀春節期間罷工，勞資雙方昨協商近三小時未果，罷工之勢儼然箭在弦上。第一產險昨開出第一槍，停賣長榮航空旅行不...

獨／不到半天時間 第一產險旅遊不便險核保政策大轉彎

不到半天時間，第一產險旅遊不便險的核保政策大轉彎。據了解，第一產險停止承保2月7日至18日的長榮航空旅遊不便險保單，引發...

第一產險暫停受理長榮航旅遊不便險 是否引發雪球效應受矚

長榮航空罷工效應在產險業發酵，今天第一產險開出第一槍，暫停受理長榮航空的旅遊不便險，是否在其他產險業者引發雪球效應，已受...

開第一槍！首家保險公司暫停受理長榮航旅遊不便險

長榮航（2618）機師工會在1月22日取得合法罷工權，勞資持續協商中，不過罷工日期仍未定。但第一產險今（24）日已經正式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。