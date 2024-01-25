工會：公司多在辯解 沒提對應方案

不滿未合理調薪、違法聘雇外籍機師，長榮機師醞釀春節罷工，勞資雙方昨第五次協商未果。

桃園市機師職業工會坦言，昨整場會議近三個小時，過程還算平和，但約有一小時到一個半小時都是公司在解釋為什麼勞動條件比其他同行差，完全沒有提出對應方案，若下次仍未提案，就沒有繼續協商的必要。

機師工會研究員陳柏謙透露，公司昨稱外站津貼不如華航，是因為有提供免費早餐，結果在場有資深機師直接吐槽，很多時候根本吃不到早餐。因此這次協商唯一的進展，就是資方承諾未來外站都會落實提供早餐，讓工會十分無奈。

他強調，只要有對案，工會都很願意談，若是公司沒有對案，只是一再辯解，那就沒有再協商的必要，要有對案才能知道能否縮小彼此共識。

陳柏謙也說，今工會將召開理監事會議，討論發動罷工可能的期程，並對外宣布可能在哪一段期間內宣布或發動罷工，至於實際啟動時間一樣維持廿四小時前預告。

勞動部勞動關係司長王厚偉轉述，昨調解會議溝通氣氛還算溫和，勞資雙方也都展現願意務實在爭點上討論的態度，很多協商共識都是從小項目開始累積，關鍵事項通常不會那麼快達成共識，但長榮有承諾會帶回去討論。