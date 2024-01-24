長榮機工罷工 春節恐衝擊「這些航線」...台鐵疏運也有未爆彈？

長榮航機師工會1/22取得合法罷工權，工會承諾最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，由於長榮分會會員中，屬於長程機隊飛行員比例相對高達75%，春節期間罷工啟動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市等受影響最大。不只春節航班，台鐵工會勞資爭議也有未爆彈？

長榮航空機師爭取調薪20%、提高外站津貼至每小時6美元，以及禁用違法外籍機師等訴求，與長榮航空勞資爭議調解破局，由桃園市機師職業工會舉行罷工投票。

1/22在桃園市勞動局代表見證下，機師工會罷工投票結果公佈，桃園市機師職業工會會員人數共1398人，有910人參與罷工領票，900人投下同意票，其中，長榮分會領票數552票，同意票543，占98%，工會最晚將於發動罷工的24小時前提前預告。

由於長榮分會會員中，屬於長程機隊飛行員，執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機，比例高達75%，倘若春節期間罷工啟動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，最可能受到直接衝擊。

機師工會強調，自去年2月起召開與長榮航空公司資方進行的勞資爭議調解至今，對於工會所提出的訴求，工會以最大善意等待資方回應長達近一年時間，然而至今資方未提出任何對案以進行實質協商。

不過工會也強調，只要資方願意針對工會訴求提出對案，在主管機關居間協調下，與工會對等協商、尋求共識，在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，「仍願意抱持開放協商的態度」。

對於機師工會3點訴求，長榮航空公司於罷工開票後回應，自工會於2022年提出調整薪資福利至今，長榮航空飛行員依職級不同，底薪已調整超過20%，飛行津貼也同步提升，每月薪資（不含外站津貼）合計已增加台幣1萬8000至3萬6000元以上。

至於在外站津貼，長榮航空公司指出，除了提供組員外站住宿期間早餐外，長榮航津貼計算給付時間為國內業界最長，且自2023 年至今調幅達17%；長榮航強調，公司在去年有獲利的基礎下，也已經發放 6 個月的年終獎金，並將於結算 2023 年實際獲利後，另再發放員工酬勞。但長榮航空為自負盈虧的民營公司，需考量永續經營，無法因短期間獲利即一次性大幅調薪，但是公司會持續增進員工薪資福利，與員工分享公司的營運成果。

此次機師工會贊成罷工的長榮航機師為543人，長榮航空指出，約占機師總人數37%，強調公司不放棄與工會協商，同時，基於社會責任並遵照交通部、民航局要求，長榮航空已成立緊急應變小組，統籌人力盤點、航班調度以及旅客輸運規劃，確保主要航線之營運，一旦機師工會開始罷工，將於第一時間在公司官網、手機 App公告受影響之航班資訊，並設立專屬網頁，提供最新的航班異動以及相關作業辦法。

倘若春節期間罷工啟動，預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，可能受到直接衝擊。 聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台鐵也埋春節疏運未爆彈

地面交通也醞釀罷工。大家現在擠破頭的台灣高鐵，因員工不滿公司盈餘高，年終獎金卻不如預期，醞釀春節發動罷工；經過勞資協商，所幸達成共識，成功拆彈。

工會表示，台灣高鐵的年終獎金從2.3個月提升到3.8個月，總獎金額超過6個月，是史上最高，另也額外爭取「113年度指定日期激勵金」，今年有6個出勤日，每人可領每天500元。

但還有另一顆未爆彈。今年元旦風光掛牌的台鐵公司，因為長久以來的待遇不公以及人力短缺，台鐵產業工會預計1月底完成連署，將送至台鐵工會理監事會以及會員大會決議，2月初確認除夕到大年初三的4天假是否依照《勞基法》休假，一旦連署通過，將衝擊春節疏運。

台鐵公司示意圖。圖／本報資料照片

工會強調，若台鐵釋出善意，連署就會暫停。台鐵公司首任董事長杜微則回應，春節疏運已完成規劃，同仁的任何意見，可在工時會議提出，公司將盡早協商會議，並釋出善意妥當處理。

台鐵工會秘書長朱智宇舉例，台鐵公司化之前，許多同仁因為對營運沒有信心而申請轉調，公司就該思考提高待遇留才，至今卻沒有下文；他也提到，尤其是第一線的現場人員，例如列車長、站務員、維修員、運轉員都是重要角色，公司卻從未聞問，「列車長和司機員在同一台車上，結果危險津貼拿得比司機員少？」

另外就是安全問題，朱智宇強調，普悠瑪、太魯閣事故後，技術專業人員更是重中之重，工會向公司強調公司化後必定產生人力短缺，應該建立師徒制，手把手傳承經驗，才能讓取得證照的員工快速上手，但公司任由員工轉調、優退，「難道只要火車會動就可以了嗎？」

而台鐵公司的新進員工在今年下半年才能補齊人力缺口，現有員工這段時間的工作量勢必暴增，接下來可能還有同工不同酬的窘境，「千萬不能讓台鐵變成高鐵的人力輸送帶。」朱智宇認為，這是工會下一階段關注的重點，至少起薪不要比台灣高鐵差，才能留住人才，增加行車安全。

（本文出自2024.01.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）