投票通過 長榮機師擬春節罷工

長榮航空機師昨取得合法罷工權，擬春節前後發動罷工，雖強調罷工前廿四小時預告，旅客擔心春節行程受阻，台北市旅行商業同業公會也稱機師工會選擇春節期間罷工，完全罔顧消費者權益。

學者專家建議旅客在機師正式宣布罷工前，考慮購買旅遊不便險，並確認理賠範圍是否涵蓋罷工；產險業則透露基本共識為，從罷工公告日起，才算不理賠事項，代表民眾若完成投保旅遊不便險，一旦遇罷工影響航班，符合條款要件下仍會理賠。

中華民國旅行業品質保障協會公關主委李奇嶽表示，旅行契約責任保險並無理賠罷工；不過，民眾若與旅行社購買行程，旅行社須安排旅客「一宿三餐」，旅行社再向航空公司求償。以過去華航機師罷工經驗來說，當時理賠每位旅客上限二五○元美金，採實報實銷。

他建議，旅客在長榮機師正式宣布啟動罷工前，趕緊投保海外旅遊不便險。

兆豐保險指出，班機延誤的特別不保事項包含要保人或被保險人申請訂立保險契約時，已宣布或已發生罷工或工運活動，因長榮航尚未宣布罷工，因此民眾只要在宣布之前投保旅行不便險，之後因罷工導致班機延誤或取消，仍可獲得保險理賠；包括旺旺友聯、明台、台產、第一保等業者都表示將從公告日起算。

安達產險則建議，民眾確定行程、機票後，應盡早投保旅遊綜合險，因為除了罷工風險之外，還有更多不可預期的風險，如暴風雪、天災等，且旅平險、旅綜險在保險期間開始前都可以「取消投保」，民眾也可安心出遊。

高雄餐旅大學觀光所教授劉喜臨則表示，相信多數的旅客會尊重機師爭取自身權益，若因罷工受影響，旅客可尋求法律救濟，如是個人向航空公司買機票，處理相對單純；若是和旅行社買行程，即可要求旅行社負責代為求償。

台北市旅行商業同業公會昨發表聲明指出，春節旅遊旺季，行程改期難度高，航空業者間轉移航班的可能也不高；一旦發動罷工，消費者海外旅遊行程極可能被迫取消，衍生國外代墊款項無法退款的糾紛與爭議。籲長榮航空勞資繼續協調，別影響消費大眾與旅行業者，建請政府相關部會積極督促、協調勞資，避免發生罷工。