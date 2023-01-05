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桃勤罷工／交部：盼企業員工多溝通

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

為了爭取調薪、夜間津貼調整等六大訴求，桃園航勤昨（4）舉行勞資協商。歷經近一個半小時的會談，桃勤勞資雙方達成共識，勞方提出的六大訴求，幾乎都同意。對此，交通部也回應，雙方達成共識後，也希望勞資雙方可以持續維持良好互動，員工能安心工作。

桃勤公司協商，有關桃勤公司與企業工會之勞資協商會議，勞資雙方就工會所提團體協約六大訴求及年終獎金發放，均尊重工會提案達成具體共識。其中涉及公司組織編制調整等將依法提報董事會通過後分階段實施。昨日召開會議基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解。

交通部也強調，理解企業主會擔心，今年願意多發一點年終獎金給營利少的公司員工，之後會不會年年都藉由集體休假或罷工，要脅企業加發年終，因此還是希望企業多與員工溝通。

長榮航勤

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