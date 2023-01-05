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桃勤罷工／這次花錢消災 下次呢？
長榮航勤元旦「集體請假」事件，導致航班大亂，同時，華航重要關係企業桃園航勤也揚言「罷工」。由於影響層面太大，交通部不得不立即拿出積極的態度協調，桃勤公司全面埋單工會的六大訴求。但問題來了，桃勤公司去年大虧損卻要發出更多的年終及各類獎金，這些錢應該誰來付。
桃勤的第一大股東是華航、占49%，第二大是交通部、占45%；另，華航大股東是官方，一定程度上由交通部掌握，因此，桃勤事件由交通部長王國材親自出面「道德勸說」，而讓華航及桃勤積極回應（或說妥協），把罷工的引信摘掉。這次危機解除了，但下次呢？
應該注意的是，華航雖然由官方掌握大股，但畢竟是上市公司，除了交通部外，還有廣大的股東。桃勤埋單員工訴求而發錢，虧損勢必繼續擴大，換言之，桃勤的虧損絕大多數還是要由華航、交通部吃下來。
國內兩大航勤掌握飛機起降的行李裝卸「大任」，是班機起落的重要環節，任何一個公司集體請假或罷工，都可能癱瘓國門進出。
因此，「花錢消災」大概可作為這個事件官方態度的具體總結。薪資問題可以檢討，但公司治理與法令規範仍須遵守，這是兩件事，切不可混為一談，也是桃勤與華航要面對的問題。
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