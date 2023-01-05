桃園機場罷工危機 解除

農曆年桃園機場罷工危機解除。桃勤工會跟桃勤公司勞資雙方昨（4）日協商達成共識，桃勤勞方工會提出的六大訴求由桃勤公司全部埋單，桃勤員工好過年、不罷工了。

其中，年終獎金每人除了原本發的一個月外，再外加8萬元與1.5萬元的激勵獎金，換言之，桃勤員工這個過年每人可以多領9.5萬元。第一線的基層員工若以月薪4萬元概算，這個過年等於大約可領超過三個月的年終獎金。

桃勤公司表示，尊重工會提案雙方達成具體共識，工會也取消罷工投票及抗議的行動。不過，長榮航勤目前還在持續與員工協商溝通當中，後續仍有待觀察。

此前，桃勤工會向桃勤公司提出的六大訴分別為，一、夜間津貼調整由現行50元調整至75元。二、調薪4%，年終一個月加8萬及疫情激勵金1萬5,000元。三、調整各職等薪資上限(依職工薪級表)。四、各級別操作津貼增加1,000元，修護廠技術津貼2,000元。五、原職等十年作業人員常態晉升。六、非編制人員，明確訂定轉任正職時間表。

桃勤公司昨天表示，有關與企業工會的勞資協商會議，勞資雙方就工會所提團體協約六大訴求及年終獎金發放，均尊重工會提案達成具體共識。其中涉及公司組織編制調整等將依法提報董事會通過後分階段實施；昨天會議基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解。

桃勤公會理事長邱禹誠表示，航空業因疫情大減航班，地勤、空廚、客機清潔等行業也遭連帶影響，但政府紓困的薪資補貼並沒有真正涵蓋到地勤公司，經濟部與交通部所提出相對應的紓困方案不是不適用就是補助有限，迫使地勤公司用舉債的方式來支應營運開銷，很高興公司聽到員工的心聲，也接受工會提出的解決方案，化解一場可能發生的勞資衝突。

邱禹誠進一步指出， 此前，企業工會不斷向公司兩大股東喊話，請交通部監督由華航所派任的管理階層，並扮演好專業經營地勤的角色，但遺憾的是，長年以來用「低廉且調整有限的航機作業費率」來維持營運，任由倉儲相關業者濫用公司盤車裝備（成本轉嫁桃勤），不僅迫使在疫情期間處理航機的全體員工苦吞廉價營收，並眼睜睜的看著華航與倉儲相關業者坐享疫情期間所產生的超額運費與棧倉費，也終究讓公司初嘗了巨額虧損的惡果。

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