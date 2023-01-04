桃勤勞資爭議落幕 桃市勞動局：勞工權益應受保障

桃園航勤勞資協調達共識。桃園市政府勞動局表示，航空產業業者應給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，未來將持續關注勞資關係的穩定，促進勞資和諧。

桃園航勤公司今天與企業工會進行勞資協調會議，經過1個多小時協商，桃勤公司對工會訴求全數同意，工會表示，原先預計6日在交通部的陳情抗議活動取消，春節也不會發動罷工。

桃園市政府勞動局晚間發布新聞稿表示，為處理桃園航勤公司企業工會與桃園航勤公司的勞資爭議，繼去年底兩度調解後，今天再次主動出面協調，與中華航空股份有限公司總經理高星潢以及團隊幹部當面協商。

勞動局表示，除轉達桃園市長張善政對於桃勤公司爭議的重視，也請華航公司以集團母公司的高度，體恤桃勤員工的辛勞，檢討集團內部整體升遷、薪資結構、工作環境及勞動條件等，避免因薪資條件不公平產生勞資爭議。

勞動局指出，華航公司在會議中表示，桃勤公司相當重視桃勤員工所提訴求，集團並請桃勤公司提出回應方案；桃勤公司董事長王正明也說，雙方已就桃勤工會所提訴求達成共識，桃勤工會也取消原定抗議行程。

勞動局呼籲，航空產業業者正視員工疫情期間的辛勞，以及與公司共體時艱的堅毅，給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，勞動局也將持續關注勞資關係的穩定，促進勞資和諧。

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