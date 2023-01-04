快訊

破傷風疫苗也傳缺貨 食藥署急聲明：本週將放行20.5萬劑

綠營揭馬祖走私60噸龍蝦到大陸 連江縣府澄清絕無包庇

退役上校涉當共諜吸收軍官 國防部：官兵主動檢舉調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃勤勞資爭議落幕 桃市勞動局：勞工權益應受保障

中央社／ 桃園4日電
桃園航勤企業工會不滿資方的營運政策讓全體員工苦吞廉價營收，於今（4）日上午召開記者會表達訴求。聯合報記者黃仲明／攝影
桃園航勤企業工會不滿資方的營運政策讓全體員工苦吞廉價營收，於今（4）日上午召開記者會表達訴求。聯合報記者黃仲明／攝影

桃園航勤勞資協調達共識。桃園市政府勞動局表示，航空產業業者應給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，未來將持續關注勞資關係的穩定，促進勞資和諧。

桃園航勤公司今天與企業工會進行勞資協調會議，經過1個多小時協商，桃勤公司對工會訴求全數同意，工會表示，原先預計6日在交通部的陳情抗議活動取消，春節也不會發動罷工。

桃園市政府勞動局晚間發布新聞稿表示，為處理桃園航勤公司企業工會與桃園航勤公司的勞資爭議，繼去年底兩度調解後，今天再次主動出面協調，與中華航空股份有限公司總經理高星潢以及團隊幹部當面協商。

勞動局表示，除轉達桃園市長張善政對於桃勤公司爭議的重視，也請華航公司以集團母公司的高度，體恤桃勤員工的辛勞，檢討集團內部整體升遷、薪資結構、工作環境及勞動條件等，避免因薪資條件不公平產生勞資爭議。

勞動局指出，華航公司在會議中表示，桃勤公司相當重視桃勤員工所提訴求，集團並請桃勤公司提出回應方案；桃勤公司董事長王正明也說，雙方已就桃勤工會所提訴求達成共識，桃勤工會也取消原定抗議行程。

勞動局呼籲，航空產業業者正視員工疫情期間的辛勞，以及與公司共體時艱的堅毅，給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，勞動局也將持續關注勞資關係的穩定，促進勞資和諧。

長榮航勤 桃園機場

延伸閱讀

經典賽／中華隊名單公不公布？球員工會長文發聲明

苗栗郵局及工會寒冬送暖 70名獨居長輩受惠

影／桃園航勤勞資協調落幕 6大訴求全數買單

春節不罷工！ 桃勤勞資協商獲共識 年終有望加8萬

相關新聞

桃勤勞資爭議落幕 桃市勞動局：勞工權益應受保障

桃園航勤勞資協調達共識。桃園市政府勞動局表示，航空產業業者應給予合理的年終及提升勞動條件，讓勞工權益受到保障，未來將持續...

影／桃園航勤勞資協調落幕 6大訴求全數買單

桃園航勤企業工會不滿資方長期以來用「低廉且調整有限的航機作業費率」維持營運，導致疫情期間員工看著華航與倉儲相關業者疫情坐...

機場罷工危機解除 桃勤工會提六訴求 公司聽到了

農曆年機場罷工危機解除，桃勤工會跟桃勤公司協商，提出的六大訴求桃勤公司聽到了，均尊重工會提案達成具體共識，未來桃勤公司亦...

春節不罷工！ 桃勤勞資協商獲共識 年終有望加8萬

為了爭取調薪、夜間津貼調整等六大訴求，桃園航勤今上午舉行勞資協商，歷經近一個半小時的會談，桃勤勞資雙方達成共識，勞方提出...

桃勤勞資協商現曙光 董座王正明釋善意與激勵辛勞員工方案

桃勤工會請公司儘速拿出調整營運與照顧員工的方案。今日的勞資協商會議上，董事長王正明釋出善意與激勵辛勞員工的方案。

桃勤今勞資協商 工會：盡速拿出方案 否則衝突難免

為了爭取調薪、夜間津貼調整等六大訴求，桃園航勤今上午舉行勞資協商。桃園航勤企業工會也在會前發出聲明稿強調，只要協商破裂，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。