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王浩宇批長榮航勤「不忙還賠錢」 引眾人圍剿：貨物有長腳？

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨前桃園市議員王浩宇，近日針對長榮航勤集體休假一事批評員工是在「無理取鬧」。記者黃仲明／攝影
民進黨前桃園市議員王浩宇，近日針對長榮航勤集體休假一事批評員工是在「無理取鬧」。記者黃仲明／攝影

近日長榮航勤員工因不滿年終僅1個月，自1月1日元旦起相繼丟假單請假以示不滿，造成多架航班延誤，長榮航勤目前只能向派遣公司調派人力。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇出聲勸告員工「不要再無理取鬧」，引來網友正反論戰。

王浩宇昨（2）日於臉書針對長榮航勤的抗議行為提出批評，他認為長榮航空確實賺錢，但是是靠貨運，因此長榮各子公司裡面，跟貨運、機修有關的長榮倉儲、航太今年都賺錢。反觀長榮跟客運相關的子公司，由於過去幾年客運業務大減，導致長榮航勤前三季虧損9,938萬，空廚虧損3.億，長汎旅行社則虧損3,439萬，甚至到目前為止還是虧錢。

王浩宇認為，即使過去2、3年航空業景氣不佳，航勤的員工業務也不算忙，長榮航勤仍舊沒有裁員，反而加薪，已經很不錯了，更直言長榮海運發的年終也不可能分給航勤，「依公司法，兩個獨立公司根本不可能這樣做，真的不要再無理取鬧」。

另外，對於長榮航空企業工會顧問周聖凱反應，星宇虧損100多億照發1個月年終，長榮航空賺60至70億元，但長榮航勤僅發1個月年終，他也批評說，長榮航空和航勤本就是不同公司，不能相比。

有部分網友直持王浩宇觀點，「最該出來吵的反而是長榮海運的船員，業務都他們執行，結果年終都是辦公室裡的領走了」、「乾脆說長榮海運發45個月，長榮航空也要45個月」、「這些人是真不懂還是裝不懂？長榮航空、長榮航勤是不同公司」。

不過大票網友對此番言論提出質疑，「空勤可以加薪3,000，發3個月，地勤不是人嗎?他們在搬貨搬到手破，你說人家不忙？」、「疫情期間很多客機改成貨機飛，都是航勤人員徒手搬貨喔，貨運大賺他們真的有功勞在」、「欸不要忘記，就算是貨運業務暢旺，航勤也是要協助裝卸的，照理航空跟航勤是要一起賺錢的」、「我就沒看過有長腳會自己走上飛機的貨」、「怎麼依法請假被說無理取鬧了？」

長榮航勤 王浩宇

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