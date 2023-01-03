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長榮航勤員工 擬春節再請一波

聯合報／ 記者彭宣雅黃仲明朱冠諭曾增勳陳右豪／連線報導
長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，連日來自發性請假，連董事長陳有玉昨都到第一線搬行李。圖╱讀者提供
長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，連日來自發性請假，連董事長陳有玉昨都到第一線搬行李。圖╱讀者提供

長榮航勤員工因不滿年終僅一個月，遠低於集團其他單位，元旦共一五一人依法休假，導致行李裝卸人力嚴重不足，連帶影響長榮航班大亂，平均延誤近二小時。經長榮航勤溝通勸進，昨約剩六十五人請假，加上其他人力馳援，甚至連高階主管都到第一線搬行李，昨影響已趨緩，但航班平均延誤仍達五十分鐘。長榮航空則強調，今天會恢復正常。

不過，因勞資雙方對年終仍無共識，且資方態度強硬，已有員工透露春節期間仍會依法休假，恐擴大衝擊春節疏運。

交通部長王國材昨再喊話，長榮航勤雖未賺錢，但長榮集團有賺錢，應從集團高度來處理和協助照顧子公司員工，讓員工好過年，長榮集團應妥善處理，讓紛爭早日落幕。交通部民航局航站管理小組組長黃武強也說，長榮航空尚未提出怎麼調整，春節集體請假危機要解除現在還「不這麼樂觀」。

長榮航空說，除了部門主管致電休假員工勸說出勤，昨另也重新檢視人力規畫，約增八十名人力支援，甚至連長榮航勤董事長陳有玉在內的高階主管全都「撩落去」搬行李、清艙、推輪椅。但昨仍陸續有長榮航勤員工遞假單，整天約六十五人請假。

長榮航空昨重申，去年底已完成調薪及年終獎金發放作業（一個月年終和加薪二千元），對於相關技術性較高的作業員工，也另行調高技術津貼，並持續進行人才招募。

長榮航勤昨晚也回應，長榮航勤去年前三季虧損快一億元，但去年十一月仍調整技術津貼、去年底發放年終獎金及調整薪資，現階段除尋求替代人力補足暫時性缺口，也持續與員工溝通公司的困境，但對年終是否調整未表態。

長榮航空企業工會顧問周聖凱說，長榮航勤基層盼年終比照長榮航空三個月，但目前資方態度很硬，認為年終跟調薪都給了，且長榮高層也未和長榮航勤溝通，讓基層相當不滿。有員工就說，疫情期間都是貨物在賺，貨物則都是航勤在搬，「大家當然不舒服」；為了表示不滿，不少員工已透露「春節再請一波」。

桃園市長張善政說，市府鼓勵勞資雙方對話，必要時介入協調；桃市勞動局說，建議勞方可先召集十位以上員工提出調解程序，也呼籲資方應給予合理年終。

長榮航勤

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