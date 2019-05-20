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遠航突停飛多國際航班 總座：人算不如天算

2019-05-20 00:28聯合報 記者侯俐安章凱閎／台北報導

遠航無預警取消航班，民航局昨天請來遠航總經理李梓煌開會討論後續處理。 記者許正宏...
遠航無預警取消航班，民航局昨天請來遠航總經理李梓煌開會討論後續處理。 記者許正宏／攝影
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民航局：將更嚴格審核遠航飛時

遠東航空無預警停飛部分國際航班，截至昨天仍有近百名旅客滯留巴拉望，本周還將擴及八航線、卅一航班。交通部昨天召開應變會議，遠航總經理李梓煌表示將負責滯留衍生費用。民航局說，將更嚴格審核遠航飛時。

遠航ＭＤ機隊平均機齡逾廿四年，前年三月起受民航局飛時限制，機隊每月飛時不超過一三五Ｏ小時。遠航十七日突宣布，十八日起取消巴拉望、長灘島、峴港所有航班，當天再宣布本周三起停飛航線擴大到日本五航線。

交通部昨召集民航局、觀光局、遠東航空召開應變會議。李梓煌會後坦言取消航班過程較粗糙，針對滯留簽轉、額外支出的食宿交通費，遠航會負責合理補償。他表示，遠東本來有預留彈性，但有時候「人算不如天算」才碰到比較尷尬情況。

交通部政次祁文中說，遠航不可再無預警取消航班，民航局今將對遠航發出限期改善，若未在期限內改善，會依法開罰。民航局長林國顯說，遠航這次是因飛時控管不周、把航班估得太緊，額外增加飛時而影響後面班次超過時數，將要求遠航更精進計算時數。

祁文中說，截至昨天還有近百名旅客滯留巴拉望，將透過簽轉等方式於廿一日前陸續返台。

行政院消保處說，團體旅遊部分，旅行社除安排轉搭其他航班或轉團外，多採全額退還團費；倘有旅行社扣除已支付之行政規費或必要費用者，將於獲遠航賠償後，返還旅客。個人部分，遠航應依旅客意願，協助簽轉其他航班或提供退改票免收手續費。

遠航民航局遠東航空航線旅行社

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