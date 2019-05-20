「我不稱牠是寵物」他中風失去行動力 愛犬不離不棄

2019-05-20 10:23 聯合線上 文／林宜珊



今年47歲的Phil，夢想是退休後騎自行車，不料，卻因為中風失去左邊的視力，同時也失去說話能力；手臂和腿無法行動，但Phil最擔憂的還是家人，「當我在情緒最低點的時候，我看不到任何未來」。

中風後，Phil花很多時間和家人坐著聊天，意外的是，Phil此刻才發現自己和愛犬Vale竟有如此緊密的連結；「我覺得牠知道一切，牠能理解一切正在發生的事，也能讓負面情緒消失，牠是這個家的成員，我們不會稱Vale為寵物」。

對Phil來說，Vale不是寵物，是家庭的成員，甚至是最佳輔導員；透過互相陪伴、互相依存，超越人類與寵物的關係，走出心情的逆境。以Phil的情況來說算是比較幸運的，有不少案例都是中風後就一病不起，Phil也因為有愛犬Vale的陪伴，讓Phil復健更加順利。

Phil與愛犬Vale親密互動。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

當大腦某部分的血液供應突然中斷或腦血管爆裂， 血液流到腦細胞間隙，就會發生中風。同樣， 心臟的血供不足導致患者心臟病發作，以病人腦供血損失，或突發腦溢血也稱「腦中風」。

根據關懷生命協會記載，以動物做為醫療有非常好的效果，說是一種革命，絕對不是誇張。現今歐美國家有一種新的意識，認為動物之於人，具有協助及復原人體的功能。

動物輔助治療包括了馬術治療、海豚療法等，而為了更加親近有需要的一般民眾，台灣治療犬協會6年來積極地投入「動物輔助治療金三角」的培育，培訓狗兒與專業人士。

無論是病弱、需要被照顧的長者；或是有特殊疾病的兒童；更或者，只是需要紓解壓力的你我，都是他們付出愛心與耐心的對象。

台灣治療犬協會理事長陳美麗表示，讓動物進入我們的生活、療癒我們，包括了活動、治療、服務，從簡單的康樂活動，到需要動輔師了解個案、設計課程等；動物輔療的過程看似輕鬆歡樂，但對於需要付出許多專業努力的動輔師而言，絕非想像中的簡單。

陳美麗想起一次服務經驗，有一位失智老太太本來很懼怕狗兒，但在動物輔導師耐心協助下，她竟然慢慢記得狗的年紀、性別和名字，也願意撫摸狗兒。

活動結束後，老太太和女兒說，想買一件新衣服，因為下星期狗兒還會來，想跟狗兒「相見歡」，當他們再度見面時，阿嬤歡喜的和狗而互動，讓女兒忍不住落淚：「好久沒看見媽媽那麼開心了。」

陳美麗指出，台灣也有不少的中風患者透過動物輔療復健，有許多心情低落的中風個案，會因為想要跟狗兒「玩」，所以要努力地抬起腳；因為想要餵狗兒食物，所以手也要努力往前伸。

為了想邀請狗兒下星期再來協助治療，努力開口對牠說話......陳美麗表示，這樣的故事，在全台灣各地上演，每一次的人性關懷和感情交流，對動物輔療師而言，收穫絕對比付出還要大。無論是人或狗，都會隨時照顧著彼此的需求；當大家都有好心情時，正向的影響不言而喻。

要說是狗兒引起大家的話題和注目，也可以肯定動物們天生的不可思議力量，因為，牠們光是存在，就有療癒力。