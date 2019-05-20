發病後5年存活率不到7成 罕病少女靠馬術治療重拾信心

2019-05-20 10:23 聯合線上 文／林宜珊



她和多數人一樣正常的上下學，一週運動幾次，人生大有未來。9年前，Anna被診斷出患有「全身性硬化症」，從此之後，Anna皮膚產生變化、關節非常疼痛，手部功能和肺活量也逐漸退化。

在Anna最低潮的時候，馬兒Csenge出現在Anna的生命，並扮演了很特別的角色；從Csenge身上，Anna學會「耐心」。Csenge是Anna剛學騎馬時坐的第一匹馬，騎馬大大改善了Anna的身體狀況，「牠保持我的靈活度，並加強肌肉功能」。

騎馬對Anna來說是件非常療癒的事，騎馬時Anna看到自己能和其他人一樣活躍，一樣能夠自己完成所有事情；那一刻，對Anna來說，是幸福的。

「全身性硬化症」是種結締組織的異常疾病，在受影響器官引起纖維化及微細血管傷害，最終導致皮膚和全身不同之內臟器官的纖維化。主要死因為侵犯至心臟、腎臟、肺臟；症狀發作後一年存活的病人為90%，五年後則只剩70%不到。

根據不同器官的侵犯程度及範圍不同，治療計劃也會不同。但是，動物輔助療法在這裡一樣能幫得上忙；雖說一般人家中較少養馬，不過台灣也有馬術治療，透過參與馬術運動發展肢體協調、專注力、溝通傾聽、人際互動、問題解決等能力，並培養運動習慣。

因為馬兒Csenge的關係，讓Anna可以和一般人一樣活躍。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

在台灣也有致力於馬術治療的專業相關單位，根據台灣馬術治療中心總教練張兆遠表示，台灣馬術治療的歷程長達20年；目前以位在桃園新屋的馬術治療中心為資源最集中、體系也最完整的單位，另外位在花蓮的馬匹輔助教育中心，則是針對心靈部分，如：家暴、受虐.....等個案進行輔導。

張兆遠教練指出，台灣馬術治療現況多半運用於身心障礙的兒童個案較多，不少因肢體疾病不便活動，或是患有過動、自閉症的孩子，透過馬術治療獲得相當大的改善。

張兆遠說，許多原本連走路都有困難的孩子，藉由練習，可以坐在馬背上享受到「自由」行走，不僅僅是生理上身體狀況改善，從他們臉上展現出的笑容，可以看見這些弱勢的孩子對自我價值的肯定。有許多孩子從國小跟著他學習，如今都已經是大學生，彼此之間還保持緊密聯繫，這是他最欣慰的事情。

進行馬術治療時，治療師會視學員的個別需求，選擇適合學員的馬匹與進行方式。馬匹本身韻律也相當重要，若馬匹本身不夠穩定，患者就無法在馬背上獲得動態治療功能，如此療效也會跟著大打折扣。

張兆遠教練表示，除了身心障礙的孩童以外，也曾經遇過60多歲中風的個案，透過馬術運動進行長期復健，使身體回到健康的狀態。另外，甚至有些學員在騎馬的過程中發現自己的天賦，成為身障馬術運動選手，代表台灣出國比賽。

包括台灣第一位進世界盃馬術錦標賽的身障馬術選手孫育仁。孫育仁患有腦性麻痺，但張兆遠看見孫育仁的天賦，他安排孫育仁在馬場工讀，念書、生活起居都親自照料。在張兆遠的帶領及督促之下，行動不便的孫育仁，一上馬抬頭挺胸、挺直腰桿的身影，和正常人沒有兩樣。

或許台灣的馬術治療還不算相當普及，但其實馬也和貓狗一樣，對於患者的身心靈有著相當強大的影響，也希望台灣在這方面的發展能更加茁壯，幫助更多需要幫助的人。