乳癌纏身差點不想活 牠不離不棄陪她化療

2019-05-20 10:23 聯合線上 文／林宜珊



摸下一把因為化療而掉落的頭髮，Helga很多時刻都想著，「我會成功熬過嗎？」因為呼吸時胸部有刺痛感，Helga找上婦產科醫師，後來經確診罹患乳癌後，隨著化療次數，心情跌落低潮；「情緒在最低點的時候，曾想過要結束自己的生命」直到她遇到狗兒Brumbi。

Brumbi非常聰明，彷彿能感覺有人需要安慰或幫助；隨著病情惡化，Brumbi也更加溫柔地陪在Helga身邊，「從牠身上散發出一種平靜和沉著，深深影響我」。Helga也因為這場病，重新整理及面對以前覺得不重要的事情，對她來說現在都變得非常重要。

Helga和Brumbi親密互動。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

乳癌初期沒有症狀所以較難發現，雖然90%的乳房腫塊都是良性，但等到已經能摸出來腫塊時，幾乎都已經大於2公分。目前治療方式除了一般大眾所知的手術及化療以外，還有「動物輔助治療」。

有數據指出，毛小孩們有助於人類的整體幸福感，甚至對於兒童社交能力的發展也有幫助。此外，動物輔助治療也被證明對傳統疾病治療有所幫助；專業醫護人員也逐漸意識到，動物與人們建立起緊密關係，帶來對健康的益處。

其實，動物療法在國外行之多年，而國內仍在逐漸成長，若能讓動物發揮其原本對人類的心靈療癒作用；或許能夠在醫療上協助不少，而患病者也能透過與動物互動，不管是復健或者是日常生活，減緩疾病的痛楚。

台中榮民總醫院乳房腫瘤外科主任洪志強醫師表示，乳癌病患要確實接受治療，不能兩天捕魚、三天曬網，即使原本只是小流氓的癌細胞，時間久了，都會變成大壞蛋，到處轉移作怪。

洪醫師提到一個案例，一名51歲婦女11年前就確診為罹患乳癌第三期，但因害怕化療副作用，有一搭沒一搭地接受治療，直到去年初，癌細胞轉移到骨頭，腰椎劇烈疼痛讓她痛到連走都沒辦法走，才住院接受抗荷爾蒙治療並搭配注射保骨針，疼痛才明顯改善。

洪醫師強調，女性45歲過後，卵巢功能下降，使得女性荷爾蒙分泌減少，骨密度就會如溜滑梯般下滑；且乳癌大多使用化療與抗荷爾蒙治療，兩者皆會造成女性荷爾蒙下降，進一步加快骨質流失。

因此，洪志強醫師說明，補充鈣片、多運動、多曬太陽攝取維他命D3，促進骨骼健康，對於乳癌病患來說格外重要。

若癌細胞已經轉移到骨骼，洪志強醫師表示，最重要的就是提升患者生活品質，「讓骨頭不要痛、不要斷，是首要目標。」因為乳癌患者的骨骼健康尤其重要，治療骨轉移的藥品已經納入健保給付。

洪志強醫師不忘強調，乳癌病患大多都在家庭中扮演母親的角色，地位極其重要，雖然每個人生病都難免徬徨無助，但媽媽病患們一定要記得，把自己的身體照顧好，就是家庭最大的幸福。