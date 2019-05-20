她必須24小時背氧氣筒 愛貓還曾救她無數次

2019-05-20 10:23 聯合線上 文／林宜珊



來自西弗吉尼亞州的Caroline，是個慢性肺阻塞病患，「我必須24小時配戴氧氣」，一開始因為病症影響，Caroline非常虛弱，長時間都在睡覺。但只要恢復精神，就努力的想要活下去。

「如果不是牠，我不會活在這世上」，Caroline口中的「心靈支柱」就是她的愛貓Snowball。12年前，Caroline的哥哥帶來Snowball，還只是小貓，卻常陪在Caroline身邊；每當Caroline發病時，牠都能感覺到；而且不止一次的救了Caroline，沒有讓Caroline因缺氧而身亡。

Caroline的心靈支柱Snowball，救了Caroline很多次。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

Caroline同時還有另一隻愛犬Albert，「我無法想像沒有動物的生活，無論發生什麼事，牠們都只愛著你；我在情感上得到單純的快樂，牠們的愛是無條件的，牠們不在乎你是否生病、富有、窮苦或是幸福、悲傷，無論你正在經歷什麼，你的寵物都會在你身邊。」

Caroline的另一隻愛犬Albert，也陪伴著Caroline面對疾病。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

慢性阻塞性肺病（簡稱：肺阻塞）是一種呼吸道長期發炎，導致無法恢復之呼吸道阻塞，使得氣體無法通暢地進出呼吸道的疾病，其中包括了有「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩種類型。

根據世界衛生組織資料，超過90%的慢性阻塞性肺病死亡發生在低收入和中等收入國家。慢性阻塞性肺病的主要原因是吸菸或二手菸。香菸裡的數百種有害物質，會刺激呼吸道造成慢性發炎，使痰液堆積不易排出，長期下來呼吸道與肺泡變形，導致呼吸困難。

根據書田診所周明文醫師指出，2013年一項數據顯示，台灣40歲以上罹患慢性肺阻塞的患者約6.1%，也就是說100人中就有6人罹患，且患者多為吸菸者；症狀多有咳嗽咳痰等。此為慢性不可逆之病症，一旦罹患就無法痊癒，永遠只能靠藥物治療下去。

日常生活中，塵螨、蟑螂、黴菌、花粉及寵物的毛髮等，都是誘發氣喘的過敏原，因此，應該多注意居家環境整潔，避免灰塵沉積。每一至兩週，都應該把寢具更換清洗，家中盡量避免擺設絨毛玩具及地毯，並用百葉窗或塑膠遮板代替厚重窗簾。

另外，氣溫驟變、空氣汙染、突然劇烈運動、刺激味道（香水、殺蟲劑、香菸、油煙及油漆）等，也都有可能誘發病症發作。

周明文醫師也表示，其實很多肺阻塞患者都是「老菸槍」，且都吸菸多年，也因如此戒菸更難實踐；首要之務還是必須戒菸，沒吸菸者也應盡量遠離二手菸環境，才有可能改善病症。

根據研究顯示，9成肺阻塞患者都是因「吸菸」引起，但被診斷為肺阻塞的患者中卻仍有4成還在吸菸，要遠離肺阻塞，請務必要戒菸及拒絕二手菸、三手菸。一旦罹患肺阻塞，更可能伴隨心血管疾病、骨質疏鬆、糖尿病、肺癌等共病，而讓生活品質更差，壽命更短。

周明文醫師建議，患者平時除了藥物控制以外，也應該多運動，增加肺活量；無論是慢跑、有氧運動等，都可視個人情況增減。醫師表示，也有些患者為了改善健康，會背著氧氣筒運動，就如同影片個案一樣。

至於飲食方面，周醫師建議，患者中也有體型較胖，因此多半會建議控制身材，不要繼續增胖下去；而身材較為瘦小的患者，則應該增加肌肉量。

面對台灣空氣霧霾情況，除了出門戴口罩外，醫師也建議，家中可多種植盆栽，加強綠化空氣品質；到戶外多吸新鮮空氣，增進健康的肺活量。