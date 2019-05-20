被醫師警告買墓地 糖尿病患者靠牠陪減掉67公斤

2019-05-20 10:23 聯合線上 文／林宜珊



2010年體重高達340磅（約153公斤）、服用15種不同藥物、連出門都感到羞恥，美國糖尿病患者Eric，甚至完全不再離開居住的公寓。

年紀輕輕就罹病，甚至可能因此死亡，讓Eric覺得「不想再繼續這樣下去」；於是Eric開始運動，每次和Peety散步約兩、三英里，10個月後，Eric減掉約150磅（約67.5公斤），「這是我從來沒有的感受」。

曾經胖到連出門都羞恥的Eric，脫胎換骨儼然變成另外一個人，思緒也比以前更加清晰；「狗是一種神奇的生物，一旦與狗建立關係，牠會關心你比關心牠自己還多，牠們教會我應該如何對待其他人，牠所反映出來的全都是幸福和快樂」。

狗狗Jake接棒Peety成為Eric現在的跑步夥伴。 圖／百靈佳殷格翰 提供 分享 facebook

永越健康管理中心內分泌科馬文雅醫師指出，一般人對糖尿病一知半解，以為糖尿病就是不能吃糖，其實罹患糖尿病是身體代謝醣類的能力下降，導致糖份無法有效率的被細胞吸收，留在血管裡產生高血糖。

當過高的血糖隨尿液排出，尿中便出現葡萄糖，長期受到高血糖傷害的血管會衍生出各種併發症，例如失明、截肢或洗腎。

永越健康管理中心賴思佳醫師也表示，三高、代謝症候群、肝功能異常的健康警訊，都是心血管疾病、糖尿病、肝病的高危險群；尤其男士更應該減少應酬或是改變應酬的文化與模式，減少抽煙及適量飲酒，更應該改變飲食習慣並養成固定運動的習慣。

少曬太陽、吃太好、少運動、應酬文化、不健康飲食，其實都是現代人普遍的生活習慣；賴思佳醫師表示，分析10大健檢紅字警訊中：維生素D不足、三高、過胖、胰島素阻抗，這些都是與生活型態息息相關，少吃多動的生活型態，真的不是口號，是預防疾病最有效的根本對策及趨勢。

健檢紅字，是身體給我們善意的提醒，「無病不醫」的時代已過，防範於未然，才是醫學的最高價值。雖然糖尿病是萬病之首，但只要好好了解糖尿病，並透過良好的飲食與生活型態來控制血糖，還是能有效預防糖尿病。

想要擁有健康，現在就可以開始積極改變生活型態，除了應減少應酬、注意飲食並加強運動，搭配定期適宜的健檢，早期發現，讓未來享有良好的生活品質，才是個人保健的最佳王道。