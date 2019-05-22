強降雨中寮香蕉樹倒600棵 農民損失逾30萬元

2019-05-22 18:03 中央社 南投縣22日電



強降雨多天造成南投縣香蕉、茭白筍、木瓜等農作物受損，中寮鄉一處香蕉園20日遭暴雨、強風摧毀，園內約600棵香蕉樹倒伏，蕉農以目前市價估算損失達新台幣30多萬元。

對流雲系帶來強降雨18日到20日影響南投縣，風雨造成道路交通阻斷，農作物也受損，中寮鄉一處香蕉園疑因地形與風向因素，風雨摧毀園內600棵香蕉樹，看著一片由南往北倒的香蕉，蕉農吳谷賓今天說，原本再2、3個月即可收成，辛勞如今付諸流水。

吳谷賓說，20日強降雨前，中寮鄉已下雨多天，土壤含水量高，加上香蕉是淺根作物，暴雨一來加上地形使強風灌入，讓園內香蕉樹一片倒，若以目前市價計算約損失30多萬元，9個月來種植600棵香蕉樹的心血不到半天就遭摧毀，希望有關單位能幫忙。

根據行政院農業委員會彙整縣市政府今天上午11時查報資料，南投縣受豪雨影響造成農業產物損失金額達785萬元，僅次於高雄市的損失1509萬元；還有新竹縣損失572萬元、桃園市損失307萬元也較為嚴重。

根據南投縣政府農業處調查，縣內農損作物有食用玉米、茶、西瓜、洋香瓜、茭白筍、絲瓜、香蕉、木瓜、一期水稻、蔬菜等，損害面積共56.31公頃，由於不同農作有不同損害程度，農損換算面積約14.23公頃，目前持續辦理農損勘災。