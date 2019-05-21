差10天就能收成...美濃稻作倒伏300公頃

因連日大雨造成南部地區稻田倒伏嚴重，農委會昨首度啟用無人機到高雄勘災，主委陳吉仲表示，稻作納入天然災害現金救助項目，預計2天完成勘災，農民可到區公所登記自己水稻災損區申請補助。首度使用智慧科技協助農業勘災，節省許多人力與時間 。

高雄旗山、美濃與杉林稻田倒伏嚴重；即將收成的台南一期稻作也有倒伏情形，有農民哀嘆：「只差10天就能收成了」，眼看倒成一片的稻穗，農民直說「老天爺不幫忙」。

台南市府農業局統計，水稻倒伏包括後壁、柳營、白河、東山、善化區等災損面積約11.45公頃，占全市6％，粗估損失約127萬元。嘉義縣目前約6公頃水稻及玉米倒伏。

高雄市府農業局統計，稻作被害面積共403.67公頃，整體損害程度33%，損失金額約1472.6萬元。 農委會主委陳吉仲（右一）昨赴美濃勘災，透過無人機視察稻田倒伏情況。 記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

陳吉仲昨率員到美濃勘災，他說，近日豪大雨造成全台各地農作物災損，今年初暖冬災損約7億元，這波豪雨又造成北部西瓜、木瓜與洋香瓜受損超過1600多萬元，尚未計入南部稻作損失。

農糧署表示，前天人力勘查初估高雄稻作受損面積380公頃：美濃300公頃、旗山50公頃、杉林30公頃。簡報後，農委會啟動無人機勘災，15分鐘即返回簡報地點，拍攝範圍近80公頃。