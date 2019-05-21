親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

差10天就能收成...美濃稻作倒伏300公頃

2019-05-21 22:16聯合報 記者徐白櫻謝進盛魯永明陳雅玲李京昇／連線報

因連日大雨造成南部地區稻田倒伏嚴重，農委會昨首度啟用無人機到高雄勘災，主委陳吉仲表示，稻作納入天然災害現金救助項目，預計2天完成勘災，農民可到區公所登記自己水稻災損區申請補助。首度使用智慧科技協助農業勘災，節省許多人力與時間 。

高雄旗山、美濃與杉林稻田倒伏嚴重；即將收成的台南一期稻作也有倒伏情形，有農民哀嘆：「只差10天就能收成了」，眼看倒成一片的稻穗，農民直說「老天爺不幫忙」。

台南市府農業局統計，水稻倒伏包括後壁、柳營、白河、東山、善化區等災損面積約11.45公頃，占全市6％，粗估損失約127萬元。嘉義縣目前約6公頃水稻及玉米倒伏。

高雄市府農業局統計，稻作被害面積共403.67公頃，整體損害程度33%，損失金額約1472.6萬元。

農委會主委陳吉仲（右一）昨赴美濃勘災，透過無人機視察稻田倒伏情況。 記者徐白櫻／...
農委會主委陳吉仲（右一）昨赴美濃勘災，透過無人機視察稻田倒伏情況。 記者徐白櫻／攝影
分享

陳吉仲昨率員到美濃勘災，他說，近日豪大雨造成全台各地農作物災損，今年初暖冬災損約7億元，這波豪雨又造成北部西瓜、木瓜與洋香瓜受損超過1600多萬元，尚未計入南部稻作損失。

農糧署表示，前天人力勘查初估高雄稻作受損面積380公頃：美濃300公頃、旗山50公頃、杉林30公頃。簡報後，農委會啟動無人機勘災，15分鐘即返回簡報地點，拍攝範圍近80公頃。

陳吉仲說，農委會會將無人機勘災資料提供給各縣市的鄉鎮區公所，農民只要到公所登記何處生產水稻，其他資料由農委會負責，可省下許多作業時間。農委會先前已將農地資料盤點過，透過空拍機影像可套出地籍資料，農民不用自己拍照存證，這是最快的勘災方式。

高雄稻田因大雨倒伏嚴重，美濃、旗山與杉林等地共有380公頃受損。 記者徐白櫻...
高雄稻田因大雨倒伏嚴重，美濃、旗山與杉林等地共有380公頃受損。 記者徐白櫻／攝影
分享

農民農委會災損

相關新聞

蘇揆視察桃園農損 允從速從寬從優補助

2019-05-21 23:38

雨炸中彰投！路坍堤防毀 蔬果傷累累

2019-05-21 23:26

極端氣候強降雨 盧秀燕：災後復建上緊發條

2019-05-21 23:14

影／空拍機首度勘查稻田災損 15分鐘拍攝80公頃

2019-05-21 20:02

豪雨農損災情 蘇揆：補助從速從優

2019-05-21 19:39

高雄稻田倒伏380公頃 陳吉仲：列入天然災害救助

2019-05-21 17:28

連日豪雨農損3393萬元 高雄受創最嚴重

2019-05-21 16:42

遭雨炸釀農災南投百香果落果掉花 蘿蔔葉破恐損產量

2019-05-21 16:20

影／強降雨台南一期稻作倒伏 農民嘆：就差10天

2019-05-21 13:56

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

強降雨造成財損 一個月內可申請減免稅

2019-05-21 12:45

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

豪雨造成車損 無法行駛期間可退牌照稅

2019-05-21 12:06
看更多

熱門文章

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

泰山花生仁湯首度變冰沙！萊爾富3款「限量台味冰沙」快吃一波

2019-05-21 18:42

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

婆婆嗆「窮人才讀公幼」 私立幼稚園真的比較好？

2019-05-21 22:22

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

影／腸病毒新增3重症 台中男嬰出生5天感染

2019-05-21 16:18

彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

蘭花長得像貓熊！農委會新品種歐美搶著要

2019-05-21 21:05

高雄「阿勃勒花季」開跑 6月底前來賞黃金雨！

2019-05-21 20:24

62歲男指甲增厚還不斷流膿 檢查竟是皮膚癌

2019-05-21 22:58

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

皮膚保養必犯「5大陷阱」 純天然保養反而慘！

2019-05-21 18:09

直腸癌患者排便太用力 胃竟跑到胸腔內

2019-05-21 11:15

1人34萬！「144人搶1個位置」的奢華列車「瑞風號」登台 限量30席

2019-05-21 18:24

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

【塔羅】一路高漲！最近你的事業運好到破表？

2019-05-21 16:27

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

十大魅力外木山長泳26日登場 1500人最小只有10歲

2019-05-21 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top