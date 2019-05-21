親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨釀災影響
遠航砍航線擴大
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

豪雨農損災情 蘇揆：補助從速從優

2019-05-21 19:39台灣醒報 記者施養正╱台北報導

「農損補助需從速從優！」行政院長蘇貞昌21日表示，20日的豪大雨造成桃園新屋、觀音等地區即將採收的瓜果作物因「水傷」無法販售，政府將從速、從寬、從優給予受災農民現金補助，以進行整地復耕，並恢復農民收入。此外，對於未來可預見的天然災害，亦請桃園市政府、農委會農糧署等機關從寬辦理。

農損補助需從速

蘇貞昌指出，新屋區的洋香瓜是台灣的優良品種，原本預計5月底即可收成，卻因20日豪雨釀災，整片瓜田泡在水裡，桃園市政府必須儘快辦理相關行政事宜，並指示農委會立刻補助。

此外，為保證農民收成，蘇貞昌說，政府已推動農作物保險，讓農民享有收成保險。他以香蕉收成為例，若一甲香蕉成本為30萬元，如果收成未打平成本，政府即補足差額至30萬元，讓農民的辛苦有回報。

全台豪雨災情嚴重

農委會則表示，台灣地區近日飽受豪雨影響，截至20日下午，全國通報農產業總損失超過新台幣1,600萬元，其中南投縣765萬元、新竹縣逾560萬元、桃園市297萬元。其中桃園市以新屋、觀音等區之西瓜、香瓜、洋香瓜等作物受損較為嚴重。

針對天災防害，農委會則回應，目前已啟動技術服務團協助農民進行田間管理，加強病蟲害防治及安全用藥，並於19日公告桃園市觀音區、新屋區、楊梅區為辦理香瓜、洋香瓜及西瓜等作物的現金救助地區。

農委會表示，目前香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5,000元，西瓜每公頃現金救助6萬元。農民亦可向當地農會申請有機質肥料每公頃1.2萬元，微生物肥料及生物防治資產每公頃各5,000元補助。

【更多精采內容，詳見

農民農委會豪雨

相關新聞

影／空拍機首度勘查稻田災損 15分鐘拍攝80公頃

2019-05-21 20:02

高雄稻田倒伏380公頃 陳吉仲：列入天然災害救助

2019-05-21 17:28

連日豪雨農損3393萬元 高雄受創最嚴重

2019-05-21 16:42

遭雨炸釀農災南投百香果落果掉花 蘿蔔葉破恐損產量

2019-05-21 16:20

影／強降雨台南一期稻作倒伏 農民嘆：就差10天

2019-05-21 13:56

小白菜上價漲逾五成 豪雨影響菜價一、二天後會浮現

2019-05-21 13:00

強降雨造成財損 一個月內可申請減免稅

2019-05-21 12:45

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

豪雨造成車損 無法行駛期間可退牌照稅

2019-05-21 12:06

28萬次閃電昨罩台 鋒面今遠離 雨趨緩

2019-05-21 00:11

新科市長緊盯 當颱風演習

2019-05-21 00:11

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00

淡海輕軌下積水大塞車 侯友宜：改善排水涵管

2019-05-20 23:54

北投大雨嚴重積水 地下道封閉半天

2019-05-20 23:51

抽水機出問題？台中水利局：雨勢過大難負荷

2019-05-20 23:39

豪雨炸中台 多處淹水車受困

2019-05-20 23:36

事故、強風、淹水 豪雨迅雷炸全台

2019-05-20 22:38

今晚劇烈豪雨機率降低 氣象局晚間8點半解除豪雨預報

2019-05-20 20:29

高雄大雷雨 大寮積水50公分山區預防性撤民

2019-05-20 20:14

影／每逢暴雨準時開業！輔大「水上樂園」登場 各校PO照跟風比ㄎㄧㄤ

2019-05-20 20:00

暴雨襲擊 遠航高雄起飛班機盤旋多時轉降台中

2019-05-20 19:57

注意！ 南橫公路高雄勤和路段今晚10點封路

2019-05-20 19:17

鋒面伴隨閃電雷擊 16小時28萬次閃電集中北部

2019-05-20 19:14
看更多

熱門文章

氣象局：今起有一周的穩定好天氣 下周鋒面再來

2019-05-21 08:18

90%的人洗澡都「洗錯」了！ 用這洗臉更慘

2019-05-20 23:10

網友比較衛生紙改版變化 好市多：無新舊版之差

2019-05-21 12:08

把握好天氣！ 吳德榮：27日梅雨季第四道鋒面接近

2019-05-21 07:45

又宅又無趣？亞馬遜女工程師曝入行9優點 年薪5百萬

2019-05-21 12:38

每日星座運勢／雙魚運勢旺盛的一天 投資機遇不錯

2019-05-21 00:00

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

2019-05-21 16:18

一場梅雨掃全台 炸亂陸空交通

2019-05-21 00:11

健保虛報費用嚴重 全台年詐領逾億元

2019-05-21 11:41

「好像颱風來襲！」高雄最大米倉稻田倒成一片

2019-05-21 12:13

中華郵政數位簽收9月上路 首選這三地

2019-05-21 09:40

保護海岸秘境象鼻岩 別再爬上去打卡

2019-05-21 13:37

臺馬之星海上失去動力 啟動備用電力進港檢修旅客虛驚

2019-05-20 21:46

小7獨家開賣14款「蠟筆小新不倒翁公仔」 野原一家超萌翻滾

2019-05-21 16:09

【子女心情】林思妙／陪伴公婆出遊

2019-05-21 06:00

日本上空碰撞的氣流 鄭明典分析對台灣天氣有這影響

2019-05-21 09:48

防五十肩 物理治療師教四招肩關節伸展及強化肩頸肌力

2019-05-21 07:44

芋頭控看過來！ 包滿芋頭餡的生乳捲、可頌 快列入必吃清單

2019-05-20 22:48

【童言童語】蔡宛芳／不喜歡吃辣的

2019-05-21 06:00

28萬次閃電昨罩台 鋒面今遠離 雨趨緩

2019-05-21 00:11

大雨特報！ 屏東、台東及高雄山區注意雷擊強陣風

2019-05-21 07:14

小7「限量STANLEY精品集點」每一款都帥翻

2019-05-21 15:19

鄭明典：碰撞的氣流 讓北風為台灣帶來乾涼空氣

2019-05-21 10:33

梅雨發威全台水庫進帳 水利署：9月底前供水無虞

2019-05-21 11:20

彭啟明：鋒面快閃遠離 較穩定天氣至周末

2019-05-21 08:38

【單車漫遊】曉郁／攻克四燈塔之二度單車環島

2019-05-21 06:00

林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00

我們與醫學系的距離

2019-05-20 23:49

送旅客回家 遠航5航班恢復

2019-05-21 00:11

一口吃5瓣 金子半之助「海膽天婦羅」滿嘴濃郁海味

2019-05-21 16:51

「一人憂鬱、全家亂」女友倒情緒垃圾 他每晚睡不著

2019-05-21 13:09

麗寶樂園6月專屬優惠 三鐵警消人員入園只要199

2019-05-21 15:43

胸前有巨型紅唇 「嘉貴妃」辛芷蕾火辣秀美腿

2019-05-21 14:31

客服就在你身邊！中信網銀全新「智能共享服務」即日上線

2019-05-21 16:57

直腸癌患者排便太用力 胃竟跑到胸腔內

2019-05-21 11:15

張鈞甯斜垮Sandro腰包很好看耶 「小龍女」范文芳穿西裝扮OL

2019-05-21 15:33

新科市長緊盯 當颱風演習

2019-05-21 00:11

LV設計師自行演繹旅行袋 12萬就這樣放地上也是帥氣

2019-05-21 18:18

使用春遊補助兩樣情 嘉市、竹縣、雲林申請不到一成

2019-05-21 14:14

暑假就到歐洲玩！阿聯酋推520超值優惠 飛倫敦單程未稅4,520元起

2019-05-21 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top