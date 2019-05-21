豪雨農損災情 蘇揆：補助從速從優

2019-05-21 19:39 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「農損補助需從速從優！」行政院長蘇貞昌21日表示，20日的豪大雨造成桃園新屋、觀音等地區即將採收的瓜果作物因「水傷」無法販售，政府將從速、從寬、從優給予受災農民現金補助，以進行整地復耕，並恢復農民收入。此外，對於未來可預見的天然災害，亦請桃園市政府、農委會農糧署等機關從寬辦理。

農損補助需從速

蘇貞昌指出，新屋區的洋香瓜是台灣的優良品種，原本預計5月底即可收成，卻因20日豪雨釀災，整片瓜田泡在水裡，桃園市政府必須儘快辦理相關行政事宜，並指示農委會立刻補助。

此外，為保證農民收成，蘇貞昌說，政府已推動農作物保險，讓農民享有收成保險。他以香蕉收成為例，若一甲香蕉成本為30萬元，如果收成未打平成本，政府即補足差額至30萬元，讓農民的辛苦有回報。

全台豪雨災情嚴重

農委會則表示，台灣地區近日飽受豪雨影響，截至20日下午，全國通報農產業總損失超過新台幣1,600萬元，其中南投縣765萬元、新竹縣逾560萬元、桃園市297萬元。其中桃園市以新屋、觀音等區之西瓜、香瓜、洋香瓜等作物受損較為嚴重。

針對天災防害，農委會則回應，目前已啟動技術服務團協助農民進行田間管理，加強病蟲害防治及安全用藥，並於19日公告桃園市觀音區、新屋區、楊梅區為辦理香瓜、洋香瓜及西瓜等作物的現金救助地區。

農委會表示，目前香瓜、洋香瓜每公頃現金救助7萬5,000元，西瓜每公頃現金救助6萬元。農民亦可向當地農會申請有機質肥料每公頃1.2萬元，微生物肥料及生物防治資產每公頃各5,000元補助。

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