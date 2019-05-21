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林口大排塞 竟靠汐止偵水志工通報

2019-05-21 00:00聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

林口瑞平溪因豪雨暴漲，溪中飄浮木堵住大排，在地水志工無處求助，透過汐止偵水志工通...
林口瑞平溪因豪雨暴漲，溪中飄浮木堵住大排，在地水志工無處求助，透過汐止偵水志工通報，最後由林口區公所派人處理。圖／防汛志工汐止分隊隊員林忠文提供
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豪雨昨狂炸北台灣，新北水利局與民間首創「偵水志工」，不畏風雨前往易積淹水地區巡查並排除淹水問題，針對災情較嚴重林口地區，由於該處目前尚未成立偵水志工，地方環保志工已提出申請增加偵水志工，期盼林口未來能受惠。

防汛志工汐止分隊隊長黃唐舜說，昨早汐止偵水志工前往汐止各處及基隆，查看淹水情況，並針對易淹水地區包含仁愛路涵洞、中興路涵洞、南陽街及福德三路、汐止與台北市東湖交接的內溝溪、南湖橋下以及基隆河等處回報水情。

汐止分隊隊員林忠文說，巡視發現許多易淹水地區都沒設置水位標高尺，「像是南陽街、南湖橋下及中興路涵洞都是易積淹水的地方，但沒有水位標高尺，志工很難通報淹水程度。」南陽街地勢較低，用路人一不注意就有可能衝進淹水處，有需要設水位標高尺。

林口也要偵水志工

林忠文提到，林口區因沒有偵水志工，昨天瑞平溪暴漲，溪中漂浮木堵塞大排，最後透過汐止偵水志工通報水利局，再派人前往清除。林口大南灣水環境巡守隊洪姓隊長表示，已申報成立偵水志工。

「新北偵水志工」全市共500名，豪大雨時立即查看並回報災情，也能迅速排除側溝堵塞，水利局也組成「防汛快打部隊」，清除溝渠、箱涵、下水道淤積等問題。

水利局表示，全市備有約6萬5,700個砂包、450個太空包，新北市也有78台移動式抽水機，在地勢低窪、易積淹水處，設置27台大、中及小型移動式抽水機組隨時因應。

淹水林口志工

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