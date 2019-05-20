事故、強風、淹水 豪雨迅雷炸全台

2019-05-20 22:38 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



梅雨季第3波鋒面來襲，各地暴雨成災，台中市發生機車騎士遭強風吹落的電線電擊，急救後撿回一命。國道一號則因天雨路滑，2個小時內就發生19起車禍事故。農委會針對多個縣市發出土石流警戒。氣象局指出，南部將持續降雨至深夜，到21日上午雨勢才會趨緩。

各地災情不斷

氣象局20日早上對多個縣市發布豪雨特報，最先接觸鋒面的雙北，不少地區上午累積雨量也都超過200毫米，多所大學也宣布停課；而下午隨著鋒面南移，中南部雨量快速增加，台中市發生電線遭強風吹落，導致一名機車騎士遭電擊，急救後撿回一命。國道一號則因天雨路滑，2個小時內就發生19起車禍事故。

農委會也更新土石流警戒區預報，針對高雄市及嘉義縣2個縣市共24個鄉鎮發出紅色警報，另外新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義線、南投縣及高雄市等8個縣市190個鄉鎮則發出黃色警報。農委會要求地方政府，針對危險地區進行預防性疏散。

21日雨勢趨緩

中央氣象局指出，至20日下午北部地區及中部平地區域雨勢皆已緩和，但南部到傍晚仍會有一波雷雨出現，之後也將持續降雨至深夜。呼籲民眾提防雷擊及強陣風，山區亦要慎防坍方及落石。而到21日上午隨著鋒面南下，除南部山區仍可能有大雨外，其他地區的雨勢都會趨緩。

天氣風險公司則預估，北部雖然雨勢趨緩，但全台到晚上都仍有可能降雨。而鋒面於20日晚上就會到巴士海峽，不過東北風及境外汙染物會緊接著南下，屆時氣溫及空氣品質都會降低。之後的天氣，大體上從22日到周末全台都會較為穩定，只是下週可能又會有鋒面來襲，請民眾多留意天氣預報。

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