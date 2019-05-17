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雷雨轟炸 新屋區時雨量93毫米23里全淪陷

2019-05-17 22:54聯合報 記者張裕珍黃瑞典鄭國樑／連線報導

桃園昨下豪雨，中壢崁頂路淹水，騎士牽車涉水通行。 圖／桃園市水務局提供
桃園昨下豪雨，中壢崁頂路淹水，騎士牽車涉水通行。 圖／桃園市水務局提供
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桃竹竹3縣市昨遭大雷雨「轟炸」，桃園沿海的新屋、觀音與楊梅等地區多處路面、民宅積淹水，淹水最深及膝蓋，市長鄭文燦昨會勘認為區排容量不夠，仍須補強，另年初甫啟用的新竹市竹光國民運動中心因頂樓積水傾洩沿樓梯流，市議會國民黨團邀市府工務處現勘，將改善排水設施及調整空調冷凝水管線。

桃園沿海一帶昨達一級淹水警戒，新屋市議員邱佳亮昨在議會質詢，表示新屋23個里都淹水全淪陷，大坡、笨港國小還因淹水停課，他直呼從沒淹水那麼嚴重過，質疑是否排水系統出狀況，鄭文燦昨趕赴新屋笨港國小勘災，認為豪大雨能檢測水溝是否排水容量不足，目前看來學校外區排較小，造成排水不及，也將請校方針對校舍進行結構安全檢測。

因應豪雨不斷，沿海一帶陸續通報災情，市府水務局昨開設三級水災應變中心，水務局長劉振宇說，新屋區時雨量93毫米、楊梅時雨量65.5毫米、中壢時雨量61毫米，降雨強度超過排水總負擔，路面積水無法排出，尤其新屋台15線以西地區適逢漲潮，積水更不易排出。

竹光國民運動中心頂樓積水宣洩不及，從樓梯傾洩而下。 圖／市議員李國璋提供
竹光國民運動中心頂樓積水宣洩不及，從樓梯傾洩而下。 圖／市議員李國璋提供
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新竹市昨天凌晨開始下起滂沱的大雷雨，+許多道路、地下道積水，連今年1月剛啟用、斥資5億元興建的新竹市竹光國民運動中心內部也「下雨」，頂樓積水傾洩從樓梯順流而下，被市議員形容是「水流成河」，認為排水系統有嚴重缺失，昨緊急邀市府工務處會勘。

市議員李國璋與張祖琰等人與市府工務處土木工程科長葉時青現勘，葉解釋因昨天瞬間雨量太大，道路的排水系統都難以消化，也影響運動中心的排水，頂樓積水宣洩不及，才從樓梯間傾洩而下，將在女兒牆多設幾處排水孔，讓積水可以順著外牆流下，避免類似情形發生，至於販賣部天花板漏水，是空調的冷凝水排放問題，將請廠商調整管線改善。

淹水雨量新竹

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