「我不殺你」 多倫多華裔警員冷靜伏兇獲盛讚

2018-04-26 01:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ／綜合多倫多24日電



其他駕駛人的行車記錄儀，拍下廂型車駕駛(左)持槍與警察對峙的一幕。(取自CNN畫面) 分享 facebook

制伏多倫多廂型車衝撞行人事件兇嫌的華裔警員肯尼斯‧林(Ken. Lam)，當天現隻身面對暴徒，單槍匹馬，在劍拔弩張情勢下，冷靜鎮定，未貿然向兇嫌開槍，使警方得有機會留下活口，偵詢他的行凶動機，而備受專家稱揚；專家並指稱，林姓警員的應對過程堪為教科書範例。

據香港媒體報導，43歲的林警官為香港移民第二代，父親曾任香港輔警。林母表示，林警員在擔任電腦工程師十餘年後才轉入警界。

專家：顯然受過極佳訓練

加拿大情報安全局(CSIS)前分析師葛斯基說：「應向這位警員致敬，他顯然受過極佳訓練，面對才發動可怕攻擊的傢伙，仍能鎮靜地將之制伏。 」他指出：「這傢伙沒死，意味(我們)可以偵詢他，查出他為什麼這麼做。」

暴徒駕車在行人道上沿途撞翻無數路人，後來被警方攔住，停在行人道上。錄影顯示，25歲的兇嫌自駕駛座開門下來，站在白色廂型車駕駛座位的車門外，手臂伸出，手持一個黑色物體指向林姓警員。林姓警員拔槍高喊：「趴下。」兇嫌一邊手臂做出動作，一邊說：「殺我，打我的頭。」林警員回答：「我不殺你，趴下。」兇嫌說：「我口袋裡有把槍。」林警員回說：「這我不管，趴下，否則我要向你開槍。」

兩人簡短對話後，兇嫌往林警員走去，手上黑色物體仍指著林警員。目擊者艾希加說：「他繼續向前走，我研判，這時候這名警員發現他的手上拿的不是槍。」

林警員未開一槍，他把警槍放入槍套，拿出警棍，大步走向兇嫌，將兇嫌手中所持物件丟到一旁，令他趴在人行道，然後扣上手銬，整個過程長達37秒。

林警員的處理方式，與過去多倫多警方制伏嫌犯的方式迥然不同。

2013年18歲葉亭被警察弗希洛開槍擊斃後，多倫多警察備受抨擊，此案及近年其他警察開槍事件，迫使加拿大警界改弦更張，加強警員訓練，務使警方在對峙情況盡量避免動用武力。

安大略省監察專員杜比認為，林警員將警笛關掉，冷靜清晰地與嫌犯對話，即使現場血淋淋一片。他說：「這正是對峙時刻，我們希望看到的化解危機方式。他給予自己空間和時間，評估威脅的程度，體認到他有開槍以外的選擇。」他並指出，林警員的行動反映出，警方已接受面對情緒不穩定對象時的相關訓練。