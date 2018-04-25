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評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

廂型車任意衝撞多倫多路人 凶嫌疑仇視女性

2018-04-25 12:44中央社 多倫多24日專電

多倫多警方今天舉行記者會指出，昨天多倫多北約克鬧區汽車衝撞路人慘案，死傷者多數是女性。25歲的凶嫌米納希安（AlekMinassian）是否因仇視女性犯案，成關注焦點。

這場悲劇造成逾20人傷亡。警方在記者會表示，死傷者年齡在20歲至80歲之間，多為女性。由於此案已進入司法程序，警方不願再就凶嫌可能犯案動機做任何說明。

凶嫌米納希安上午首度出庭應訊，被控10項一級謀殺罪及13項意圖殺人罪。預定5月10日以視訊方式再度庭訊。

外傳，在米納希安已遭關閉的臉書頁面中，對不斷被女性拒絕和他發生性關係，感到憤怒。他的犯案動機，是否與仇視女性有關，正等待釐清。

媒體指出，米納希安正在多倫多就讀塞尼卡學院（Seneca College) ，他在臉書中形容自己是「非自願的獨身者」（incel; involuntary celibate），還寫道「incel的反抗開始了！」在臉書的最後一則貼文，正是「頌揚」美國任意殺人犯羅傑（Elliot Rodger）。

羅傑在2014年就讀聖塔芭芭拉學院時，先亂刀刺死3名華裔室友，再駕車衝撞公寓區小廣場並瘋狂持槍掃射，導致6死14傷。

在記者會中，安省首席驗屍官惠爾（Dirk Huyer）表示，當前的首要任務是查明死傷者身分，為確保一切無誤，可能還需幾天時間才能確認死傷者身分。警方目前已通知部分身分確知死者的家屬。

多倫多警方24日舉行記者會指出，昨多倫多北約克鬧區汽車衝撞路人慘案，死傷者多數是...
多倫多警方24日舉行記者會指出，昨多倫多北約克鬧區汽車衝撞路人慘案，死傷者多數是女性。25歲的凶嫌米納希安是否因仇視女性犯案，成關注焦點。美聯社
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多倫多殺人
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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