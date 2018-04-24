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多倫多廂型車衝撞慘案 凶嫌出庭

2018-04-24 23:44中央社 多倫多24日專電

昨天下午多倫多北約克發生廂型車衝撞路人慘案，凶嫌米納希安（Alek Minassian）當場被捕，他今天上午10時首度出庭應訊，被控10項一級謀殺罪及13項意圖殺人罪。

現年25歲的米納希安上午在法庭中，身穿白色連身服裝。當他聆聽法庭人員陳述時，四處張望，面無表情。庭訊前後不到10分鐘，預定5月10日上午10時另以視訊方式再次應訊。

庭上要求米納希安不得與13名他意圖殺害的人士有任何接觸。

米納希安昨天下午1時許，駕車狂撞多倫多華裔等亞裔聚集的北約克鬧區。前後大約25分鐘內，造成10人死亡、15人受傷。警方趕到現場後，米納希安一度手持類似槍枝的物件與一名警員對峙，但他很快就丟棄手中物件，束手就擒。

事發地點在北約克Yonge街，衝撞區域自Finch大道至Sheppard大道，延伸約2公里。當地辦公大樓和亞洲餐廳林立，事發當時正是週一午休時間，有眾多亞裔和華裔民眾在附近活動。

10名死者的身分仍待逐一確認。南韓政府確認有2名南韓國民不幸罹難，也有其他南韓國民受傷。目前並未傳出死傷者中有台灣人。

媒體報導，經證實，隻身英勇制服凶嫌的多倫多警員，是現年43歲的林姓華裔警員，英文名Ken。許多市民都盛讚他勇敢且冷靜地處理這起事件。

加拿大廣播公司（CBC）報導，不具名政府官員簡報目前的調查進度表示，米納希安未與任何有組織的恐怖團體有牽連，也未對國家安全構成重大威脅。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述美國及加拿大執法官員報導，警方目前研判凶嫌因精神疾病犯案的可能性較高。

多倫多華裔北約
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