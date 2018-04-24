加部長及多倫多市長 感謝現場應變人員

2018-04-24 23:00 中央社 多倫多24日專電



昨天下午多倫多北約克發生廂型車衝撞路人慘案，加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）今天上午讚揚所有當時在現場因應處理的人員。

多倫多北約克昨天發生白色廂型車任意衝撞路人事件，造成10死15傷。警方趕赴現場後，已將凶嫌逮捕。目前已知凶嫌是現年25歲、就讀塞尼加學院（Seneca College）的米納希安（Alek Minassian）。米納希安上午10時將首度於北約克法庭出庭應訊。

多倫多市長莊德利（John Tory) 在上午舉行的市議會中表示，此案造成10人死亡15人受傷，令全市陷入哀慟之中，但「多倫多市是有毅力的城市，不會因為一人的可怕行動而受到威脅。昨天，多倫多沒有因此破損，以後也不會。明天，我們將重新成為更好的城市。」

莊德利盛讚當時在現場因應的警察、醫護人員和許多「市民英雄」，因為他們的英勇協助，這起悲劇沒有造成更多傷亡。未來各方也將全力阻止類似事件發生。

古岱爾上午在多倫多主持七大工業國集團（G7）外交部長及安全部長會議，他表示，為全面了解此案，相關調查勢將費時較久。對於來自各國為死難者的哀悼，他表示感謝。也希望美國等國能在事故調查過程中，提供必要的支持與合作。

古岱爾昨天表示，此案看不出與國家安全相關。他今天較為保守地表示，在調查完成前，一切都不宜太早斷言。