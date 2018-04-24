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眼看廂型車撞飛老婦人 目擊者驚險逃過一劫

2018-04-24 14:46中央社 多倫多23日綜合外電報導

加拿大多倫多北約克（North York）地區今天驚傳廂型車衝撞路人，至少10人死亡。一名目擊者歷經生死一瞬間，直呼當下「嚇傻了」，幸好同伴拉她一把才保住性命。

30歲的法律系學生畢波莉（Vasiola Bibolli）事發之後驚魂未定，接受加拿大廣播公司（CBC）訪問。當時是午餐時間，陽光燦爛，人行道上滿滿都是人潮，沒想到一時之間尖叫聲四起。

畢波莉一開始沒有注意到這輛廂型車朝著人行道開過來，身邊的朋友拉著她的手大喊「天啊！小心！」後才發現車子已經逼近。

朋友把畢波莉拉開之後，車子在人行道上繼續加速，撞上一名老婦人。老婦人身子翻上車頂，落地之後頭部開始流血，車子不但輾過婦人的身體，還加速撞向其他路人。

畢波莉說：「如果不是朋友拉我，我可能跟其他罹難者一樣被活活撞死。」

畢波莉表示，大家原本都很困惑，這台廂型車怎麼會開在人行道上，後來當車開始加速、撞倒那個老婦人，每個人才真正開始驚慌逃竄。

警方大約在下午1時30分接到報案，半小時後逮捕一名嫌疑犯，是住在多倫多郊區的25歲男子米納希安（Alek Minassian）。

畢波莉說，事發大約7分鐘之後警方趕到現場。當時她已經嚇傻了。朋友把她拉到一旁之後，車子就開始加速，「老實說我當時腦袋一片空白，只是感覺到這輛車子是故意要撞人」。

被問到當下是否懷疑可能是車子失控產生的意外，畢波莉回答，車上男子看起來操控著方向盤，不像是酒駕之類的駕車失控。

加拿大多倫多北約克地區23日驚傳廂型車衝撞路人，至少10人死亡多人受傷。路透
加拿大多倫多北約克地區23日驚傳廂型車衝撞路人，至少10人死亡多人受傷。路透
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