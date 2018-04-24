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多倫多廂型車衝撞10死 總理民眾同致哀

2018-04-24 12:51中央社 多倫多23日綜合外電報導

加拿大多倫多今天發生白色出租廂型車衝撞行人事件，造成至少10死15傷。總理杜魯道推文表示哀悼，現場也已設置臨時悼念場地，民眾紛紛前來致意。

英國廣播公司（BBC）報導，杜魯道（Justin Trudeau）自首都渥太華推文說：「我們的心與多倫多央街（Yonge Street）和芬治大道（Finch Ave）這起慘痛事件中受影響的人們同在。」

他又說：「感謝第一時間趕赴現場的人員，我們正密切監控情況。」

紐約時報」（New York Times）報導，這起致命攻擊的事發地位於多倫多遠北邊，是城裡人口密集的區域，新建公寓大廈林立。依當局要求，許多商店今天沒有營業，芬治大道南端一面石牆旁已設置臨時悼念場地。

當地學生古里奇（Konstantin Goulich）帶著幾袋從一元商店買來的麥克筆、幾捲硬紙板現身。

古里奇對行人說：「各位，請過來寫下你的感受，你對受害者的祝福，有任何話想說都可以，一點點支持也很重要。」

他說：「如果你不會寫英文，用自己的語言也行，中文也行、韓文也行。」央街上有輛廂型車開過，將遺體從現場運走。

今天稍晚，事發現場南邊，多倫多城區內的加拿大航空中心（Air Canada Centre）體育館周圍明顯增派維安兵力，職業冰球隊伍多倫多楓葉隊（TorontoMaple Leafs）正在館內打球。

市政當局的大型傾卸卡車裝滿砂石，用來封鎖路段，包括溜冰場附近一條主要幹道。

加拿大多倫多今天發生白色出租廂型車衝撞行人事件，造成至少10死15傷。總理杜魯道...
加拿大多倫多今天發生白色出租廂型車衝撞行人事件，造成至少10死15傷。總理杜魯道推文表示哀悼，現場也已設置臨時悼念場地，民眾紛紛前來致意。歐新社
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多倫多加拿大紐約時報
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