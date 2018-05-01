親民黨軍改草案 85年底前退伍者不受影響

2018-05-01 19:40 中央社 台北1日電



立委李鴻鈞。 圖／中央社 分享 facebook 親民黨團針對軍人年金改革提出黨版修法草案，民國85年12月31日前退伍者將不受此次軍改影響，可保留18%。親民黨立委李鴻鈞說，這些老兵歷經戰亂，對國家貢獻大，應給予基本待遇跟尊嚴。

針對軍人年金改革，親民黨立法院黨團也提出攸關軍改「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」。親民黨版本與行政院版及國民黨版最大的不同在於，民國85年12月31日前退伍，純舊制的退伍軍人將不受此次軍改的影響。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，目前純舊制的退伍軍人大約只剩10萬人，人數不多，平均年齡超過84歲以上，且一年以5000名在銳減。他說，這些退伍軍人當初歷經戰亂，對國家貢獻大，且現在大部分非常弱勢，在生活上不是很富裕，應給這些老兵基本的待遇跟尊嚴。

針對樓地板的部分，由於草案對於退伍金、贍養金及已退休者退休俸的計算，均以本俸加一倍為基數，因此親民黨在最低保障金額採計少尉一級本俸加一倍；目前國軍少尉一級本俸為新台幣2萬380元，因此樓地板為4萬760元，與政院版、國民黨版以少尉一級本俸及專業加給合計的3萬8990元不同。

在18％優存利息的部分，除在民國85年12月31日前退伍的人不動之外，其餘自軍改施行日起，分10年平均調降。

另外，根據國防部日前送到立法院的書面報告指出，依照行政院版本的軍人年改方案，可確保30年運作無虞。親民黨版草案也新增條文規定，軍官、士官所支領退休俸、贍養金及遺族所支領的遺屬年金，30年內不得調降。

而對於月退俸的計算，親民黨團版本同政院版，也是採55%+2，服役滿20年者，應核給俸率55%，每增一年增給2%，軍官不超過90%，士官不超過95%。