反軍改團體激烈抗爭 預計在逐條討論階段

2018-05-01 21:51 中央社 台北1日電



立法院外交及國防委員會明天將一連兩天，針對軍人年改案召開公聽會，據了解，八百壯士等民團明天將赴立法院外抗議，但真正的激烈抗爭，預計會是在草案進入逐條討論的階段。

針對行政院提出的「55+2」軍人年金改革草案，立法院外交及國防委員會明天開始，將一連兩天舉辦公聽會。

由於反年改八百壯士等民間團體，25日衝撞立院、毆打警察與記者，一共造成68名員警受傷、14名記者受傷，甚至採訪機器也遭搶，對於明天即將舉行的公聽會，警方不敢大意，今天已在立法院附近層層部署。

一名負責陳抗事務警官向中央社記者表示，八百壯士等民間團體明天確實會到立法院外陳抗，但根據目前已掌握的情資，大規模的抗爭，預計會是在軍改草案進入逐條討論階段。

八百壯士發言人吳斯懷接受中央社訪問時強調，他們的訴求相當簡單，就是「不能溯及既往」，應尊重契約精神，因為過去入伍時所簽訂的契約，載明退休後能給予相關保障，就算要更改條文，也應在立法之後，不該溯及既往，若成了慣例，如何讓現役軍人對國家有信心。

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘4月20日曾受訪表示，軍改案最快5月7日進入逐條討論，力拚7月1日與公教年金改革同步上路。