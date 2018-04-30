警消退休替代率比照軍人 段宜康：這很扯

2018-04-30 19:39 中央社 台北30日電



民進黨立委段宜康。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影 分享 facebook

內政部支持警察、消防人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率。對此，立法院司法及法制委員會召委、民主進步黨立委段宜康表示，「這很扯」。

內政部次長邱昌嶽今天上午在立法院內政委員會表示，內政部支持警察、消防人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率，會往這個方向努力，過幾天會開會提出整套政策方案。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康下午受訪時批評，這是不負責任的說法，問題在於軍人年改所得替代率太高，不在於退休警消人員的所得替代率太低。

段宜康說，危、勞兩者不同，如果是比別的工作更辛苦的工作，應在薪資反映、加給作處理，危與勞應該分開處理，退休金不應包括在內，危或勞應該是在工作的時候，退休就脫離危或勞的工作，過著退休生活，退休給付會視年資、職位或在職所領的薪資等不同比例有不同數字，把危或勞反映在退休制度上是本末倒置。

段宜康以20年退休的軍人與退休警消為例表示，軍人20年退休所得替代率50%，警消是37.5%，愈往高差距愈大，愈資深不公平的差距拉愈大，也就是說軍人的工作是辛苦，應在薪資結構做處理而不是給比較好的退休金，任何危勞工作也應比照這個原則。

段宜康說，不是用退休制度處理危勞問題，應該處理在職工作的加給，內政部應該把問題弄清楚，「這很扯」。

另位司法及法制委員會民進黨立委李俊俋表示，警消退休替代率是否比照軍人退休所得替代率，必須討論。他告訴中央社記者，至今仍質疑軍人年改行政院版的所得替代率過高，只不過既然民進黨團會議已經做出集體決議，也只能尊重黨團的決定。

李俊俋認為，警消的危險工作是在平時，因此，提高警消待遇應該是在平時，而不是在退休之後。警消退休之後，就不再面對危險性了，不宜民粹式處理所得替代率的問題，否則永遠「比照」不完。

民進黨立委許智傑接受中央社記者訪問時說，軍人是戰時危險，而警消在平時就承受風險，他個人贊成支持警消人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率。

此外，也有包括立法院內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠在內部分立委表示，一定支持對職場承受風險的警消確實做好安全維護。但是對於警消退休替代率是否比照軍人退休所得替代率，這問題「還沒研究」，之前也沒有聽說。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，警消服務年資可以做到65歲，但軍人都在搶退，兩者不同，且過去這類問題都討論過，因此，要將退休警消的所得替代率與軍人年改一致性，「改變的可能性很低」。