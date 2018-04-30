親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
軍公教退撫新制
政治
軍事
綜合
合康雲極

墾丁被票選最爛夜市 當地人喊冤：別再落井下石

警消退休替代率比照軍人 段宜康：這很扯

2018-04-30 19:39中央社 台北30日電

民進黨立委段宜康。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
民進黨立委段宜康。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
分享

內政部支持警察、消防人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率。對此，立法院司法及法制委員會召委、民主進步黨立委段宜康表示，「這很扯」。

內政部次長邱昌嶽今天上午在立法院內政委員會表示，內政部支持警察、消防人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率，會往這個方向努力，過幾天會開會提出整套政策方案。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康下午受訪時批評，這是不負責任的說法，問題在於軍人年改所得替代率太高，不在於退休警消人員的所得替代率太低。

段宜康說，危、勞兩者不同，如果是比別的工作更辛苦的工作，應在薪資反映、加給作處理，危與勞應該分開處理，退休金不應包括在內，危或勞應該是在工作的時候，退休就脫離危或勞的工作，過著退休生活，退休給付會視年資、職位或在職所領的薪資等不同比例有不同數字，把危或勞反映在退休制度上是本末倒置。

段宜康以20年退休的軍人與退休警消為例表示，軍人20年退休所得替代率50%，警消是37.5%，愈往高差距愈大，愈資深不公平的差距拉愈大，也就是說軍人的工作是辛苦，應在薪資結構做處理而不是給比較好的退休金，任何危勞工作也應比照這個原則。

段宜康說，不是用退休制度處理危勞問題，應該處理在職工作的加給，內政部應該把問題弄清楚，「這很扯」。

另位司法及法制委員會民進黨立委李俊俋表示，警消退休替代率是否比照軍人退休所得替代率，必須討論。他告訴中央社記者，至今仍質疑軍人年改行政院版的所得替代率過高，只不過既然民進黨團會議已經做出集體決議，也只能尊重黨團的決定。

李俊俋認為，警消的危險工作是在平時，因此，提高警消待遇應該是在平時，而不是在退休之後。警消退休之後，就不再面對危險性了，不宜民粹式處理所得替代率的問題，否則永遠「比照」不完。

民進黨立委許智傑接受中央社記者訪問時說，軍人是戰時危險，而警消在平時就承受風險，他個人贊成支持警消人員的退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率。

此外，也有包括立法院內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠在內部分立委表示，一定支持對職場承受風險的警消確實做好安全維護。但是對於警消退休替代率是否比照軍人退休所得替代率，這問題「還沒研究」，之前也沒有聽說。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，警消服務年資可以做到65歲，但軍人都在搶退，兩者不同，且過去這類問題都討論過，因此，要將退休警消的所得替代率與軍人年改一致性，「改變的可能性很低」。

所得替代率軍人民進黨

相關新聞

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

桃園大火 燒出民進黨內部矛盾

2018-04-30 14:09

「大家往外跑，他們往裡衝」王金平：應給警消公平待遇

2018-04-30 14:09

警消退休替代率比照軍人？ 內政部鬆動：往這方向努力

2018-04-30 14:08

國親提年改暫緩 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 14:08

國民黨提議修法 讓警消籌組工會

2018-04-30 14:06

警消殉職 藍委：修法檢討待遇和退休金 讓他們組工會

2018-04-30 12:58

政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25

內政部:警消年改有受到不公平待遇 正全力修補中

2018-04-30 12:12

國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

退輔會主委邱國正：盼望軍改能平和處理

2018-04-30 11:09

談軍改 邱國正：工作推動要大家共同體諒

2018-04-30 10:20

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04
看更多

熱門文章

你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35

阿扁說年改是政治問題 孫大千指出綠的三個錯誤

2018-04-30 08:21

吳茂昆指學術沒有真正的民主 孫大千批：你什麼咖

2018-04-30 09:11

獨／前教長潘文忠 已受聘為總統府國策顧問

2018-04-30 16:48

新教長爭議政府釋疑？徐國勇：吳茂昆就是政府的一部分

2018-04-30 10:15

黃子哲爆料吳茂昆曾說：核電不能廢 還會更重要

2018-04-30 13:05

M1A2戰車在海島作戰何用？ 將領：灘岸殲敵要角

2018-04-30 15:01

為竹市投震撼彈？ 謝文進動向受矚

2018-04-29 23:45

里長挺姚文智 柯P：我要動員多少里長都有

2018-04-30 11:37

深澳電廠應該燃氣？ 林右昌砲轟雙北：似是而非

2018-04-30 15:16

陸打壓我參與國際活動強扯國旗 外交部：不齒

2018-04-30 16:49

灘岸殲敵關鍵戰力 國防部長證實評估採購M1A2戰車

2018-04-30 10:25

鄭成功祭典 中央再缺席

2018-04-29 23:42

國防部：軍人退撫新制 30年可減少總支出3240億元

2018-04-29 21:35

政院版軍改方案 國防部：保30年運作無虞

2018-04-29 20:04

桃園大火 燒出民進黨內部矛盾

2018-04-30 14:09

警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11

國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41

共軍遠海長航不斷施壓 嚴德發：台海將成區域新熱點

2018-04-30 11:51

反對興建深澳電廠 馬英九：應啟動核四

2018-04-30 14:39

藍北市長民調起跑 4選將衝刺

2018-04-29 23:59

蔡英文開勞工支票幾乎全跳票 勞陣號召明遊行

2018-04-30 13:50

蘇貞昌拜廟搶選票 邀前藍委入鏡遭婉拒

2018-04-30 14:30

侯友宜：下次我來新北市議會 要站在朱市長的位子

2018-04-30 12:41

雲林同鄉會 侯友宜、蘇貞昌強碰

2018-04-29 23:17

政院版軍人年改草案 嚴德發、邱國正表態可以接受

2018-04-30 12:25

國發會公共政策平台 戰火點燃

2018-04-29 23:06

再戰！黨產會大動作查抄婦聯會57箱勞軍捐款單據

2018-04-30 16:10

反柯！綠營里長疾呼：民進黨應自提人選

2018-04-30 12:51

蘇陣營批缺席新創產業 新北市府嚴正駁斥

2018-04-29 21:28

艾森豪短夾克僅3成官兵有意見 嚴德發：改良後續推

2018-04-30 10:37

南投黨員倍增破4千 綠：有助選情

2018-04-29 23:53

影╱賴清德：勞工收入提高、工時減少

2018-04-30 16:35

不讓新潮流獨大 陳明文回歸選對會平衡派系

2018-04-30 13:55

內政部:警消年改有受到不公平待遇 正全力修補中

2018-04-30 12:12

國親提年改暫緩 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 14:08

同鄉會人脈金脈較勁…民代兼幹部 人不親土親

2018-04-29 23:32

基隆國民黨選將造勢 吳敦義腰傷缺席

2018-04-30 00:31

桃竹苗政務官投入選戰 林智堅團隊最多

2018-04-29 23:49

警消退休替代率比照軍人？ 內政部鬆動：往這方向努力

2018-04-30 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top