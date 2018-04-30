警消殉職 藍委：修法檢討待遇和退休金 讓他們組工會

2018-04-30 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



1周內因國道意外及桃園大火造成7名警消殉職，警消危勞工作環境再度引發社會議論。國民黨立法院黨團今舉行記者會，要求蔡政府重新評估和提高警消人力、待遇、福利及退休金制度，讓「付出」與「所得」符合比例原則，國民黨也會提出職務加給相關法案做討論。國民黨團也建議修法賦予警消人員籌組工會的權利，讓他們能有管道為自己發聲。

國民黨立院黨團書記長李彥秀依據考選部資料指出，近3年消防警察人員、水上警察考試均招不滿，各縣市警消人力嚴重不足，勤務雪上加霜。因此，提高警消待遇及工作安全保障，增添新型裝備，提升執勤安全效能，大幅降低職場危險及傷亡，應該都是合法的權益，「無法保護自己，如何維護公共安全？」

李彥秀也說，應該修法賦予警消人員籌組工會的權利，因為警消同樣也面臨人力不足、工時過高，進而衍生出各種過勞問題，而最終被影響到的，不只是警消自己的生命安全，恐怕也是民眾的生命財產權益。

國民黨副書記長林麗蟬根據消防署統計指出，從1997年至今2017年共20年間，消防員因公殉職死亡的人數達30人，因公死亡者42位，因公受傷2602人；時間拉更長一些，近60年之間，已經超過百名以上的消防弟兄殉職。不只是消防人員存在高風險，光是國道警察，近40年也有22人殉職。

林麗蟬說，一般警察人員近十年的因公死亡人數超過百人，常常警消人員的家屬還要因為「因公死亡」的定義，到處奔波遊走，爭取自身權益。政府到底有什麼資格說會「從優撫卹」，請問行政機關有給警察消防人員，應有的合理待遇與尊嚴嗎？希望政府可以有更專業的評估。

國民黨立委呂玉玲質疑，發生大火的敬鵬公司多次被檢查出有問題，桃園市為什麼沒有勒令停業？國民黨立委吳志揚說，有人應該要為此負責下台。