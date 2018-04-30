國民黨提議修法 讓警消籌組工會

2018-04-30 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



警消危勞工作環境再度引發社會議論。國民黨立法院黨團今舉行記者會，要求蔡政府重新評估和提高警消人力、待遇、福利及退休金制度，讓「付出」與「所得」符合比例原則，國民黨也會提出職務加給相關法案做討論。國民黨團也建議修法賦予警消人員籌組工會的權利，讓他們能有管道為自己發聲。

國民黨立院黨團書記長李彥秀依據考選部資料指出，近3年消防警察人員、水上警察考試均招不滿，各縣市警消人力嚴重不足，勤務雪上加霜，提高警消待遇及工作安全保障，增添新型裝備，提升執勤安全效能，大幅降低職場危險及傷亡，應該都是合法的權益，「無法保護自己，如何維護公共安全？」

李彥秀也說，應該修法賦予警消人員籌組工會的權利，因為警消同樣也面臨人力不足、工時過高，進而衍生出各種過勞問題，而最終被影響到的，不只是警消自己的生命安全，恐怕也是民眾的生命財產權益。

林麗蟬說，警察人員近十年的因公死亡人數超過百人，常常警消人員的家屬還要因為「因公死亡」的定義，到處奔波遊走，爭取自身權益。政府到底有什麼資格說會「從優撫卹」，請問行政機關有給警察消防人員，應有的合理待遇與尊嚴嗎？

國民黨立委陳學聖則表示，這不是意外，而是結構性的問題，因為桃園火災發生比例比其他縣市高，但拆違建率卻是最低的。希望桃園市長鄭文燦不要只會記住別人的名字，更要記取教訓，不要再讓消防兄弟枉死，此外，他也呼籲，捕蜂捉蛇的外務也不要再加在消防隊員身上。