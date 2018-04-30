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桃園大火 燒出民進黨內部矛盾

2018-04-30 14:09聯合晚報 記者許家瑜林麒瑋／台北報導

敬鵬大火。 圖／聯合報系資料照片
敬鵬大火。 圖／聯合報系資料照片
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許智傑：應提升警消退休保障

桃園市平鎮區敬鵬工廠平鎮大火，造成5位消防員罹難，引起各界關注。民進黨立委許智傑表示，警察與消防員與一般公教人員不同，職業災害的危險性其實不亞於軍人，因此他認為其工作制度和退休保障應該適度提升，也將提案修法，將其從已通過年改方案拉出討論。

不過，民進黨立委王定宇認為，警消人員的高危險性工作，應該是要在源頭對症下藥，檢討退休金是於事無補，不應該什麼事情都和政治攪和在一起；民進黨立委蔡適應表示，黨團內部對警消年改有不同聲音，內容也是有需要再討論的必要。

許智傑表示，軍人因職業性質特殊，需要隨時處於備戰狀態，保家衛國，甚至可能喪失性命，也因此軍人年金改革草案的樓地板金額比起一般公教人員來得高。不過警察和消防員的職業災害的危險性其實不亞於軍人，尤其從最近國道警察被撞身亡意外，到這次桃園大火消防員喪命，更加凸顯這點，警消也應該從已三讀通過公教的年金改革方案中拉出，做適度的調整提升。

王定宇：生命保護比津貼重要

王定宇表示，警消人員在職期間就應該給予危險及超時津貼補助，並提供相關安全保障的個人設備、裝備和器材的提升，生命的保護比任何津貼都來得重要。王定宇說，不能把什麼事都與政治攪和在一起，對警消家屬來講，親人不出意外才是他們最在意的，而不是事後才來檢討退休金有多少，透過事前就先加強，才能對症下藥，警消人員薪俸提高後，相對退休金也會增加，若警消人員不幸殉職，提高他們退休金也於事無補。

退休金消防員軍人年金改革

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