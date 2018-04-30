國親要求公教年改暫緩上路 銓敘部：軍公教宜同步

2018-04-30 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



為暫緩公教年改在今年7月1日上路，國民黨團多位立委、親民黨團在立法院司法及法制委員會提出「公務人退休資遣撫卹法」第95條修正草案，希望施行日期由行政院會同考試院另定之。銓敘部長周弘憲也表說，基於一致性原則，軍公教人員年金改革仍宜同步實施，也尊重立法院及委員決定。

不過民進黨立委李俊俋認為，在野黨團提出草案完全沒道理，法條根本還未實施，如果真的要修法也是等到上路後，發現窒礙難行才有理由修改，提修正案如果為了只是阻擋軍公教年改在7月1號上路，根本沒意義。

國民黨團立委張麗善表示，去年通過的公務人退休資遣撫卹法若是所有公教人員全體同意就不會有這麼多陳抗活動，也證明法條上仍多有疑慮，因此多位委員提案希望延緩實施。

國民黨團總召林德福則說，當初總統蔡英文說年金改革不能打折扣，但目前僅處理完公教部分，軍改目前在進行中，勞改則在去年4月初已送入衛環委員會，但至今遲遲仍無動靜，「不能柿子挑軟的吃」，應同步實施才能展現公平。

親民黨團立委陳怡潔表示，據資料顯示，軍人退撫基金是2025年破產，但公教人員退撫基金是到2030年才破產，比起軍都還要久，距離現在也還有超過10年以上時間，因此根本沒必要急於實施。

銓敘部長周弘憲則說，基於一致性原則，軍公教人員年金改革仍宜同步施行，但目前軍改法案仍待立法院審議，施行日期尚未定案，因此施行日期的修正，銓敘部會遵照考試院的既定政策，也尊重朝野黨團立委之提案，尊重立法院決定。