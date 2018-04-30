警消退休所得替代率比照軍改？ 內政部：往這方向努力

2018-04-30 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



內政部次長邱昌嶽。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 接連發生國道警察及消防員因公殉職，警消退休待遇再次引發討論，親民黨立法院黨團提案，要求警察、消防等危勞人員退休所得替代率比照軍人年改，內政部次長邱昌嶽今天表示，將往比照軍改的方向努力，之後會召集相關單位開會討論。

親民黨團提出「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案，要求將警察、消防等危勞人員之退休所得替代率，比照軍人退休所得替代率計算，親民黨立委陳怡潔表示，警察人員平均死亡年齡是69歲，比一般公務人員早10年死亡，承平時期死亡率更比軍人來得高，因此要求將警消人員退休所得替代率比照軍人退休所得替代率來計算合情合理。

陳怡潔今天質詢時表示，敬鵬造成五位消防員罹難，在她看來，內政部長葉俊榮根本就是作秀，他做的就是「落淚、上香、慰問家屬」，詢問內政部身為警消的大家長，到底可以做什麼來保障警消？

邱昌嶽說，內政部對警消的立場很清楚，就是他們的後盾，現在因為年金改革，讓警消很多方面受到影響，包括福利、待遇等，他認為各方面都要有更進步的作法。

陳怡潔說，這樣的說法聽起來根本就是在「打嘴砲」，那內政部支持警消人員的所得替代率比照軍改嗎？內政部是否支持這樣的修法方向，不要只會說一些空話，「今天公祭、明天忘記」。

邱昌嶽說，葉俊榮在發生這些事情之後也很關心，過幾天將召集相關單位，給內政部一點時間，之後會有整套政策法案提出，強調內政部「當然往這方向努力」。