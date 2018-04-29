你相信嗎？ 9成4現役官兵贊同軍人退撫新制規劃

2018-04-29 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部明天將在立法院就「行政院版陸海空軍軍官士官服役條例草案對未來我國軍人退撫制度之評估與衝擊」提出專案報告。國防部表示，經問卷調查統計，國軍現役官兵高達9成4贊同軍人退撫新制規劃內容。

國防部指出，國軍自86 年起，實施多次組織精簡及制度存在「役期受限、退除早、離退率高」等因素，造成「現役繳費人數減少、退伍領俸人數增加」，導致軍人退撫基金於100年度首次出現收支失衡，另依考試院基金管理委員會 104 年第6次精算報告指出，軍人退撫基金將於109年用罄；為解決軍人退撫基金財務問題，於105年5月27日配合政府進行「軍人退撫制度改革規劃」， 並經第6次年改會會議中，獲致委員共識「軍人年金改革應採單獨專案處理」，使現、退役軍人及眷屬獲得應有尊嚴及合理待遇。

國防部說，基於國家安全、國防需求，並以「促進招募、穩 定現役、安撫退員」為目的，國防部多次於軍事會談、工作報告時機，向三軍統帥、副總統及行政院院長爭 取維護軍人應有權益，期間亦邀集退輔會進行研商，於106年11月14日正式對外界公布「現役軍人退撫 新制」俸率為50%+2.5%之規劃草案。同時，國防部辦理全軍「巡迴座談」、建置「網路專區」及實施「問卷調查」等作為，經統計現役官兵認同規劃方案內涵及作法。